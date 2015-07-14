重发-美股业绩：百胜集团营收连续四个季度下滑，在中国市场仍未翻身

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
除中国市场发展不顺外，担心高热量食物的美国人更多选择健康食品，百胜在美国市场已不敌Shake Shack 和Chipotle Mexican Grill 这些后来居上的竞争对手。
百胜5月时曾表示，旗下连锁餐饮店必胜客和塔可钟(Taco Bell)将停止在食物中使用人工色素和香料，试图能挽回食客。
据汤森路透I/B/E/S，百胜截止7月14日第二季营收较上年同期减少3%至31.1亿美元，逊于分析师平均预期的31.9亿美元。
第二季净利减少30%至2.35亿美元，合每股盈余0.53美元，上年同期分别为3.34亿美元和0.73美元。
扣除特殊项目后的每股盈余为0.69美元，超过分析师平均预期的0.62美元。
百胜股价周二在纽约证交所收报91.99美元。(完)
(编译 张涛/孙茉莉; 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”