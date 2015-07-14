重发-美股业绩：百胜集团营收连续四个季度下滑，在中国市场仍未翻身

除中国市场发展不顺外，担心高热量食物的美国人更多选择健康食品，百胜在美国市场已不敌Shake Shack 和Chipotle Mexican Grill 这些后来居上的竞争对手。

百胜5月时曾表示，旗下连锁餐饮店必胜客和塔可钟(Taco Bell)将停止在食物中使用人工色素和香料，试图能挽回食客。

据汤森路透I/B/E/S，百胜截止7月14日第二季营收较上年同期减少3%至31.1亿美元，逊于分析师平均预期的31.9亿美元。

第二季净利减少30%至2.35亿美元，合每股盈余0.53美元，上年同期分别为3.34亿美元和0.73美元。

扣除特殊项目后的每股盈余为0.69美元，超过分析师平均预期的0.62美元。

百胜股价周二在纽约证交所收报91.99美元。(完)