更新版 1-美股业绩：富国银行第二季获利下降，因成本上升且营收增速放缓

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
非利息支出增加2.3%至124.7亿美元，约为营收的58.5%，在该行目标区间55-59%的高端。
抵押银行收入下滑1%，该部份收入占非利息收入的17%。
富国银行当季贷放620亿美元房屋贷款，高于上年同期的470亿美元，亦高于第一季的490亿美元。
然而，由于美联储料将升息，再融资活动减缓，该行预计第三季抵押放款将减少。
该行第二季归属于普通股股东的净利自54.2亿美元，降至53.6亿美元。
总营收成长约1%，至213亿美元。
富国银行股价在纽约证交所上扬0.9%，收报57.25美元。该股股价净值比(市净率)为1.5倍，其他主要银行股则为0.7-1.1倍。(完) (编译 李爽/龚芳; 审校 李婷仪/张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选