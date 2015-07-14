更新版 1-美股业绩：富国银行第二季获利下降，因成本上升且营收增速放缓

非利息支出增加2.3%至124.7亿美元，约为营收的58.5%，在该行目标区间55-59%的高端。

抵押银行收入下滑1%，该部份收入占非利息收入的17%。

富国银行当季贷放620亿美元房屋贷款，高于上年同期的470亿美元，亦高于第一季的490亿美元。

然而，由于美联储料将升息，再融资活动减缓，该行预计第三季抵押放款将减少。

该行第二季归属于普通股股东的净利自54.2亿美元，降至53.6亿美元。

总营收成长约1%，至213亿美元。