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债券 | 2015年 7月 15日 星期三 07:32 BJT

更新版 1-美股业绩：富国银行第二季获利下降，因成本上升且营收增速放缓

非利息支出增加2.3%至124.7亿美元，约为营收的58.5%，在该行目标区间55-59%的高端。

抵押银行收入下滑1%，该部份收入占非利息收入的17%。

富国银行当季贷放620亿美元房屋贷款，高于上年同期的470亿美元，亦高于第一季的490亿美元。

然而，由于美联储料将升息，再融资活动减缓，该行预计第三季抵押放款将减少。

该行第二季归属于普通股股东的净利自54.2亿美元，降至53.6亿美元。

总营收成长约1%，至213亿美元。

富国银行股价在纽约证交所上扬0.9%，收报57.25美元。该股股价净值比(市净率)为1.5倍，其他主要银行股则为0.7-1.1倍。(完) (编译 李爽/龚芳; 审校 李婷仪/张若琪)

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