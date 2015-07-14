版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 07:37 BJT

《全球汇市》英国加息前景激励英镑普涨，关注中国数据和叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1005 1.1009 -0.04 -9.03 1.2097

美元/日圆 123.34 123.35 -0.01 +3.06 119.68

欧元/日圆 135.74 135.80 -0.04 -6.24 144.78

美元/瑞郎 0.9454 0.9442 +0.13 -4.90 0.9941

英镑/美元 1.5630 1.5630 +0.00 +0.37 1.5573

美元/加元 1.2734 1.2722 +0.09 +9.61 1.1618

澳元/美元 0.7446 0.7447 -0.01 -8.84 0.8168

新西兰元/美元 0.6705 0.6712 -0.10 -14.01 0.7797

澳元/日圆 91.840 91.860 -0.02 -6.05 97.750

新西兰元/日圆 82.700 82.790 -0.11 -11.37 93.310

英镑/日圆 192.78 192.80 -0.01 +3.43 186.38

澳元/新西兰元 1.1102 1.1082 +0.18 +6.05 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李爽/张涛/孙茉莉; 审校 张若琪/徐文焰/龚芳/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐