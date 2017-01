《美国上市公司业绩公布日程表》--7月15日至7月22日

路透汤森路透7月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司 : 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ------------------------------------------------------------------ 7月15日 11:00 Q2 2015 美国银行(Bank of America Corp) 7月15日 BMO Q2 2015 贝莱德(BlackRock Inc) 7月15日 BMO Q2 2015 达美航空(Delta Air Line) 7月15日 AMC Q2 2015 英特尔(Intel) 7月15日 AMC Q2 2015 Kinder Morgan Inc 7月15日 AMC Q2 2015 Netflix Inc 7月15日 BMO Q2 2015 PNC Financial Services Group 7月15日 BMO Q2 2015 U.S. Bancorp 7月16日 BMO Q2 2015 BB&T 7月16日 12:00 Q2 2015 花旗集团(Citigroup) 7月16日 AMC Q4 2015 Cintas Corp 7月16日 BMO Q2 2015 eBay 7月16日 AMC Q2 2015 谷歌(Google) 7月16日 BMO Q2 2015 高盛(Goldman Sachs Group) 7月16日 BMO Q2 2015 KeyCorp 7月16日 AMC Q2 2015 美泰儿(Mattel) 7月16日 BMO Q2 2015 M&T Bank Corp 7月16日 AMC Q2 2015 People's United Financial 7月16日 BMO Q2 2015 菲利普莫里斯(Philip Morris) 7月16日 BMO Q2 2015 PPG Industries 7月16日 BMO Q2 2015 嘉信理财(Charles Schwab) 7月16日 BMO Q2 2015 Sherwin-Williams Co 7月16日 AMC Q2 2015 斯伦贝谢(Schlumberger NV) 7月16日 BMO Q2 2015 UnitedHealth Group 7月17日 BMO Q2 2015 Comerica 7月17日 BMO Q2 2015 通用电气(奇异,GE) 7月17日 BMO Q2 2015 W W Grainger 7月17日 BMO Q2 2015 霍尼韦尔(Honeywell) 7月17日 BMO Q2 2015 Kansas City Southern 7月17日 BMO Q2 2015 SunTrust Banks 7月20日 BMO Q2 2015 Genuine Parts Co 7月20日 BMO Q2 2015 Halliburton Co 7月20日 BMO Q2 2015 孩之宝(Hasbro) 7月20日 AMC Q2 2015 国际商业机器(IBM) 7月20日 BMO Q2 2015 摩根士丹利(Morgan Stanley) 7月20日 AMC Q2 2015 Zions BanCorp. 7月21日 AMC Q3 2015 苹果(Apple) 7月21日 BMO Q2 2015 Baker Hughes Inc 7月21日 BMO Q2 2015 纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon) 7月21日 AMC Q2 2015 Chipotle Mexican Grill Inc 7月21日 11:00 Q2 2015 Dover Corp 7月21日 BMO Q2 2015 Fifth Third Bancorp 7月21日 AMC Q2 2015 FMC Technologies Inc 7月21日 BMO Q2 2015 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 7月21日 AMC Q2 2015 Intuitive Surgical Inc 7月21日 AMC Q4 2015 Linear Technology Corp 7月21日 BMO Q2 2015 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 7月21日 AMC Q4 2015 微软(Microsoft) 7月21日 AMC Q2 2015 Navient Corp 7月21日 Q2 2015 Prologis Inc 7月21日 BMO Q2 2015 Regions Financial Corp 7月21日 BMO Q2 2015 Tegna Inc 7月21日 BMO Q2 2015 Travelers Companies Inc 7月21日 BMO Q2 2015 联合技术(United Technologies) 7月21日 11:30 Q2 2015 威瑞森通讯(Verizon Communications) 7月21日 AMC Q2 2015 雅虎(Yahoo!) 7月22日 BMO Q2 2015 雅培制药(Abbott Laboratories) 7月22日 AMC Q2 2015 Ameriprise Financial Inc 7月22日 BMO Q2 2015 AutoNation Inc 7月22日 BMO Q2 2015 Amphenol Corp 7月22日 AMC Q2 2015 美国运通(American Express) 7月22日 BMO Q2 2015 波音(Boeing) 7月22日 AMC Q2 2015 Crown Castle International Corp 7月22日 AMC Q2 2015 Discover Financial Services 7月22日 AMC Q2 2015 Equifax Inc 7月22日 BMO Q2 2015 易安信电脑系统(EMC) 7月22日 20:00 Q3 2015 F5 Networks Inc 7月22日 BMO Q2 2015 Interpublic Group of Companies 7月22日 12:00 Q2 2015 Illinois Tool Works Inc 7月22日 BMO Q2 2015 可口可乐(The Coca-Cola) 7月22日 AMC Q2 2015 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 7月22日 BMO Q2 2015 Northern Trust Corp 7月22日 AMC Q3 2015 高通(Qualcomm) 7月22日 AMC Q2 2015 SL Green Realty Corp 7月22日 AMC Q2 2015 SanDisk Corp 7月22日 BMO Q2 2015 St. Jude Medical Inc 7月22日 BMO Q2 2015 Thermo Fisher Scientific Inc 7月22日 AMC Q2 2015 Tractor Supply Co 7月22日 AMC Q2 2015 德州仪器(Texas Instruments) 7月22日 AMC Q2 2015 United Rentals Inc 7月22日 AMC Q1 2016 Xilinx Inc 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 徐文焰;审校 张涛)