基金产业：投资者现金比重升至2008年金融危机以来最高--美银美林调查

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
“避险情绪升温且现金水位高涨，为第三季风险资产提供了反向的买进讯号，”该行全球研究首席投资策略师Michael Hartnett指出。
投资人减持新兴市场股票持仓，净20%受访者进行减码，为16个月来低位；投资人亦减少欧元区股票持仓，净40%受访者为加码，降至六个月来低位。
调查显示，为防范未来三个月股票下跌采取保护措施的投资者人数，高于2008年2月以来任何时候。
调查指出，黄金被低估的情况更是2009年8月以来首见。
然而，风险情况并不明朗。尽管在资产配置当中，大宗商品仓位下降最多，但仓位增加最大的则为银行股。
而美国股票投资配比增加，连带拉高全球股票的整体配比。美国股票仓位自6月净10%受访者选择减码，增至净7%为减码；而全球股票持仓则自净38%受访者决定加码，升至42%为加码。
该行表示，整体而言，股票配比并未受到避险情绪增温的影响。
全球债券持仓自6月净58%受访者决定减码，来到净60%为减码。
在宏观方面，净42%受访者预计全球经济来年将走强，为九个月来最低水平。对中国经济成长的预期为2008年12月以来最低，净62%受访者预期中国经济成长未来一年将走软。
调查显示，受访者预计美联储在近10年来首度升息的时点，则由9月推迟至12月。(完) (编译/审校 于春红/龚芳/郑茵)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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