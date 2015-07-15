基金产业：投资者现金比重升至2008年金融危机以来最高--美银美林调查

“避险情绪升温且现金水位高涨，为第三季风险资产提供了反向的买进讯号，”该行全球研究首席投资策略师Michael Hartnett指出。

投资人减持新兴市场股票持仓，净20%受访者进行减码，为16个月来低位；投资人亦减少欧元区股票持仓，净40%受访者为加码，降至六个月来低位。

调查显示，为防范未来三个月股票下跌采取保护措施的投资者人数，高于2008年2月以来任何时候。

调查指出，黄金被低估的情况更是2009年8月以来首见。

然而，风险情况并不明朗。尽管在资产配置当中，大宗商品仓位下降最多，但仓位增加最大的则为银行股。

而美国股票投资配比增加，连带拉高全球股票的整体配比。美国股票仓位自6月净10%受访者选择减码，增至净7%为减码；而全球股票持仓则自净38%受访者决定加码，升至42%为加码。

该行表示，整体而言，股票配比并未受到避险情绪增温的影响。

全球债券持仓自6月净58%受访者决定减码，来到净60%为减码。

在宏观方面，净42%受访者预计全球经济来年将走强，为九个月来最低水平。对中国经济成长的预期为2008年12月以来最低，净62%受访者预期中国经济成长未来一年将走软。