金砖国家：7月14日股汇市收盘纵览

路透7月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月14日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下滑0.23%或2.18点，报940.83点。

中国股市：沪综指收挫逾1%结束三连涨，蓝筹股和成长股分化特征明显

中国汇市：人民币收盘微跌交投淡静，贬值预期多体现在衍生品

香港股市：结束三连涨收低，中国股市下跌盖过希腊协议的正面影响

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巴西股市：指标Bovespa指数 涨0.23%，报53,239.17点。

巴西汇市：雷亚尔温和上涨，之前美国零售销售意外下降，使人预期美国加息时间可能略晚于预想，提振新兴市场高收益资产，但尾盘涨幅收敛。雷亚尔 收报3.1370/85，上日收报3.1303/08。

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南非股市：结束连续第四日涨势，Vodacom领跌，之前该公司宣布削减成本计划；对中国经济成长的疑虑也冲击新兴市场人气。Top-40指数 收跌0.72%，至46,571.30点。大盘综合指数 下挫0.7%，至52,109.52点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，美国零售销售数据疲弱打压美元

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印度股市：收低，零售物价增幅不及预期，降低对央行下月降息的希望，不过伊朗达成核协议带来一些支撑。指标BSE指数 下滑0.1%，至27,932.90点；NSE指数 亦下滑0.07%，至8,454.10点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.39/63.40，上日报63.51/63.52。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.47%，报919.790点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.64%，报501.53点。