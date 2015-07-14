表格：韩国6月出口修正后为同比减少2.4%，进口下降13.6%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月15日 - 周三公布的海关修正数据显示，韩国6月出口较上年同期减少2.4%，进口则是下滑13.6%。
出口降幅略大于初值。
数据显示，6月贸易顺差下修至100亿美元，但仍是纪录高位。
以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差10.0 顺差10.2
出口额(10亿美元) 46.7 47.0
(较上年同期变动%) -2.4 -1.8
进口额(10亿美元) 36.7 36.7
(较上年同期变动%) -13.6 -13.6
注：*初值为产业通商资源部7月1日公布的数字。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”