表格：韩国6月出口修正后为同比减少2.4%，进口下降13.6%

路透首尔7月15日 - 周三公布的海关修正数据显示，韩国6月出口较上年同期减少2.4%，进口则是下滑13.6%。

出口降幅略大于初值。

数据显示，6月贸易顺差下修至100亿美元，但仍是纪录高位。

以下为韩国关税厅发布的进出口修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差10.0 顺差10.2

出口额(10亿美元) 46.7 47.0

(较上年同期变动%) -2.4 -1.8

进口额(10亿美元) 36.7 36.7

(较上年同期变动%) -13.6 -13.6