《中国报摘》--中国证券报7月15日

* 头版头条:
--评论员文章：资本市场要在混业时代实现“健康牛”迫切需要监管力量形成合力。本轮股市下跌以及多个监管部门共同维护股市稳定即是这种现实最好的注脚。
* 其他:
--业内人士表示，从当前的政策和市场面来看，国企改革总体方案出台时机已成熟，预计下半年国资委将下发一揽子的国企改革方案文件，下半年国企改革有望进一步提速，而央企改革作为国企改革的领头军，改革落地值得期待。
--中国结算发布通知，要求各开户代理机构履行开户实名制审核义务，按照要求进行全面自查，采取适当手段防止账户持有人证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等违规情形的发生，确保账户实名制的有效落实。
--中国证券业协会网站发布消息，125家证券公司上半年实现营业收入3,305.08亿元人民币。
--吉祥航空 计划通过定向增发募集资金总额不超过35.65亿元，将全部用于购买4架A320系列飞机和3台备用发动机项目、购买2台飞行模拟机项目等。
--自中国中车 获悉，中国铁路装备首个海外制造基地--中国中车株洲电力机车有限公司（株机公司）东盟制造中心于近日建成投产。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(发稿 林琦; 审校 黄凯)