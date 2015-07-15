《中国报摘》--中国证券报7月15日

--评论员文章：资本市场要在混业时代实现“健康牛”迫切需要监管力量形成合力。本轮股市下跌以及多个监管部门共同维护股市稳定即是这种现实最好的注脚。

--业内人士表示，从当前的政策和市场面来看，国企改革总体方案出台时机已成熟，预计下半年国资委将下发一揽子的国企改革方案文件，下半年国企改革有望进一步提速，而央企改革作为国企改革的领头军，改革落地值得期待。