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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 08:44 BJT

韩国热股：大宇造船重挫逾20%，此前报导称有17.5亿美元损失尚未入帐

路透首尔7月15日 - 韩国大宇造船 周三盘中股价重挫逾20%，此前一份报纸报导称，该公司约有2万亿(兆)韩元(17.5亿美元)损失尚未计入帐面。

韩国朝鲜日报称，大宇造船这些亏损，来自于建设境外工厂和北极地带半潜式钻井平台等业务。报导是引述未具名政府消息人士和大宇造船大股东韩国产业银行未具名主管。

以截至5月止的船吨订单计，大宇造船是全球最大造船厂。

大宇造船一名发言人士表示，部分亏损在预期中，公司正评估此事，不过尚未确定亏损的程度；该公司料最迟在8月初公布季度财报时，会提出调查结果。(完)

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