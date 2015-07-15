韩国热股：大宇造船重挫逾20%，此前报导称有17.5亿美元损失尚未入帐

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透首尔7月15日 - 韩国大宇造船 周三盘中股价重挫逾20%，此前一份报纸报导称，该公司约有2万亿(兆)韩元(17.5亿美元)损失尚未计入帐面。
韩国朝鲜日报称，大宇造船这些亏损，来自于建设境外工厂和北极地带半潜式钻井平台等业务。报导是引述未具名政府消息人士和大宇造船大股东韩国产业银行未具名主管。
以截至5月止的船吨订单计，大宇造船是全球最大造船厂。
大宇造船一名发言人士表示，部分亏损在预期中，公司正评估此事，不过尚未确定亏损的程度；该公司料最迟在8月初公布季度财报时，会提出调查结果。(完)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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