《香港报摘》--经济日报7月15日

* 要闻版头条：

--本周五，是中证监指控有人恶意做空后的首个股指期货结算日，市场视为中央救市的决胜日。内地股指期货市场已受中央严限，被视为「恶意做空者」已多被绑手绑脚，难以放肆。反观场外的「战火」更形凶险，在新加坡交易的富时中国A50指数期货，同样可对赌中国股市升跌，合约仅半个月的成交，已超过上月交投，硝烟四起。

* 其他：

--港股回稳，鰂鱼涌太古城经过近一周零成交后，终出现零的突破。屋苑套3房海景户减价30万港元后，仍以新高价2,350万港元沽，尺价2.1万港元，破屋苑分层楼价及尺价纪录。

--去年交投一度登上港股前列的中国天然气 ，被沽空机构Glaucus狙击，指市值逾160亿港元的中国天然气，天然气业务收入极少，股价相当于帐面值33.9倍，「被高估情况较汉能 更为严重」，予目标价8港分，潜在跌幅逾9成。

--内地互联网公司乐视再入股香港上市公司，斥资近9,600万港元，成为北青传媒 第二大股东，持股近36%。后者股价昨升75%，乐视帐面获利近8,000万港元。

--华置 公布以65亿港元向恒大 出售其附属公司Lucky Benefit及升亮，交易包括三个成都商住及酒店项目及一家上海注册合营，华置料可录收益11.5亿港元。

--金嗓子 今日上市，招股价以每股4.6港元接近下限定价，根据辉立交易系统显示，暗盘价收报4.6港元，成交金额达195万港元，与招股价相同。

--中交建 母公司中交集团，昨透过上交所交易系统，以每股16.5元人民币增持中交建20万股A股股份，涉资约330万港元。交易完成后，持中交建已发行总股本约63.8%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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