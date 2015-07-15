《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月15日

*工商时报：

--台电董事长黄重球昨日表示，10月1日调整电价时，调降的机会大，但因国际能源价格下降空间有限，这次调降幅度会比4月时小。外界估计，电价调降幅度约2%至3%，每度电约降0.06至0.08台币。

--人民币债券发行攸关台湾挤身离岸人民币中心，根据统计，柜买中心国际版债券的实际交易，人民币债券在附条件交易扮演要角，在总发行量远少于美元债券的情况下，今年来的成交金额是美元部位的10倍多。

*经济日报：

--因应贸易自由化冲击，行政院仿日韩做法，将新设一档可供受损企业、劳工申请救济的100亿台币的自由化基金。政务委员杜紫军表示，新基金分十年编列，除了靠政府编列预算，也欢迎受益企业捐赠。

--高债务黑名单，苗栗居各县市之冠、宜兰次之，但据财政部统计，未偿债务比率超过岁出45%，已触动举债警戒〞红线〞的县市还有五个，总计有七县市面临债务破表危机。

--陆客来台中转第四次业务性磋商本周将在台北举行，预计将敲定〞共同意见〞的表述内容，并在8月举行的两会第11次高层会谈发表，希望在年底前尽快实施。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。