《香港报摘》--信报7月15日

* 要闻版头条：

--未补地价的公营房屋单位（第二市场、绿表单位）涉嫌违例「加按」借贷的情况日益严重，绿表业主「借爆」个案更陆续增加。本报统计，今年上半年仅约6宗绿表银主盘循本港主要拍卖行出售，惟单是本月已有3宗，部分个案更涉嫌违规借贷。

* 其他：

--A股股灾没有打乱内地基金公司透过基金互认南下销售的计划，广发国际资产管理行政总裁林永森表示，公司计划在港推出两只纯A股基金，不担心近日A股大幅波动会吓怕香港投资者。 广发国际已为内地母公司管理的两只A股基金提交互认申请。

--据中国钢铁工业协会统计，受钢价持续下跌影响，今年首五个月，其101家会员钢企实现总营业额1.3万亿元人民币，按年下降16.9%，盈亏相抵后总利润仅为5.28亿元。

--腾讯 移动支付业务即将进军日本市场，腾讯旗下结算服务公司「财付通」将借助以智能手机进行支付的流动结算业务进军日本。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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