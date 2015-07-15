《香港报摘》--信报7月15日

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
* 要闻版头条：
--未补地价的公营房屋单位（第二市场、绿表单位）涉嫌违例「加按」借贷的情况日益严重，绿表业主「借爆」个案更陆续增加。本报统计，今年上半年仅约6宗绿表银主盘循本港主要拍卖行出售，惟单是本月已有3宗，部分个案更涉嫌违规借贷。
* 其他：
--A股股灾没有打乱内地基金公司透过基金互认南下销售的计划，广发国际资产管理行政总裁林永森表示，公司计划在港推出两只纯A股基金，不担心近日A股大幅波动会吓怕香港投资者。 广发国际已为内地母公司管理的两只A股基金提交互认申请。
--据中国钢铁工业协会统计，受钢价持续下跌影响，今年首五个月，其101家会员钢企实现总营业额1.3万亿元人民币，按年下降16.9%，盈亏相抵后总利润仅为5.28亿元。
--腾讯 移动支付业务即将进军日本市场，腾讯旗下结算服务公司「财付通」将借助以智能手机进行支付的流动结算业务进军日本。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。