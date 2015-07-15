中国证券：证券公司上半年实现净利润1,532亿,同比增长近四倍

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透上海7月15日 - 中国证券业协会近期公布了2015年上半年的经营数据，125家公司上半年实现营业收入3,305.08亿元人民币，去年同期是930.3亿，同比增速超过250%，实现净利润1,531.96亿,去年同期是323.49亿，同比增速达到374%。
证券公司未经审计财务报表显示,125家证券公司上半年实现营业收入3,305.08亿元。各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入1,584.35亿元、证券承销与保荐业务净收入160.51亿元、财务顾问业务净收入43.54亿元、投资咨询业务净收入19.25亿元。
受托客户资产管理业务净收入122.14亿元、证券投资收益(含公允价值变动)920.63亿元、利息净收入366.40亿元,上半年实现净利润1531.96亿元, 116家公司实现盈利。
另据统计,截至2015年6月30日,125家证券公司总资产为8.27万亿元,净资产为1.30万亿元,净资本为1.14万亿元,客户交易结算资金余额3.41万亿元,托管证券市值38.62万亿元,受托管理资金本金总额10.23万亿元。(完） (发稿 徐永 审校 黄凯)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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