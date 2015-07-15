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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 09:00 BJT

《台湾重要政经日程》--7月15日

=====================今日重要政经消息==============================
    7/15(三)
    --09:30 APEC区域液化天然气贸易促进研讨会。
    --12:00 柜买中心记者会。
    --16:10 央行公布人民币存款情况。
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    7/16(四)
    --14:00 台积电 投资人说明会。
    --14:30 大立光 投资人说明会。
    
    7/20(一)
    --08:30  期货交易所举办人民币汇率期货上市典礼。
    --16:00  经济部公布6月外销订单，上月为年衰退5.9%。
   
    7/21(二)
    --12:30 央行代财政部标售增额发行104/9期公债，金额300亿台币，天期五年期，7/24(五)发行。
    
    7/22(三)
    --08:30  主计总处公布6月季调失业率，5月为3.75%。 
    
    7/23(四)
    --16:00  经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为下跌3.18%。
    
    7/30(四)
    --12:30 央行代财政部标售财104-6期国库券，数额300亿台币，期限273天期，7/31(五)发行。
    
    8/5(三)
    --08:30 主计总处公布7月消费者物价指数，上月为下跌0.56%。
    --12:30 央行代财政部标售104/11期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/10(一)发行。
    --16:10 台湾央行公布7月底外汇存底。上月底为4,214.11亿美元。
    
    8/7(五)
    --16:00  财政部公布7月出口数据，上月出口年衰退13.9%。
      
    8/13(四)
    --12:30 央行代财政部标售财104-7期国库券，数额250亿台币，期限91天期，8/14(五)发行。
    
    8/20(四)
    --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。
    
    9/8(二)
    --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
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    2016年    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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