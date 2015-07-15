《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月15日

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透香港7月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7512港元 ) 美股道琼工业指数周二收高75.9,或0.42%,报18053.58点.因油价从早盘跌势中反弹提振能源股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 130.630 -0.75 40299 10.125 0.65 中国铝业 10.150 -3.06 50312 3.147 0.86 中国移动 61.880 0.68 260013 95.929 -0.44 中国人寿 20.340 -0.15 131704 31.532 -0.22 中石油 103.490 -0.89 58149 8.022 -0.10 中石化 78.740 -1.02 61662 6.103 0.22 汇丰控股 <HSBC.K 44.540 0.27 1144790 69.048 0.73 中电信 56.440 -0.30 14290 4.375 -0.57 中国联通 14.430 -1.97 170979 11.185 -0.31 兖州煤业 6.490 -3.57 40087 5.031 0.61 华能国际 48.300 -2.46 19593 9.360 0.21 南方航空 53.490 -2.99 15233 8.292 -0.09 东方航空 40.140 -3.16 5977 6.223 0.20 中芯国际 5.000 0.00 9165 0.775 -0.63 （完） (整理 赵红梅)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。