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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 08:39 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月15日

路透香港7月15日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7512港元      )
                                                                                                                         
 美股道琼工业指数周二收高75.9,或0.42%,报18053.58点.因油价从早盘跌势中反弹提振能源股。                                    
                                                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                    
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                       
 -------------------------------------------------------------------------------------                                   
 中海油                       130.630   -0.75      40299            10.125       0.65                                    
 中国铝业                      10.150   -3.06      50312             3.147       0.86                                    
 中国移动                      61.880    0.68     260013            95.929      -0.44                                    
 中国人寿                      20.340   -0.15     131704            31.532      -0.22                                    
 中石油                       103.490   -0.89      58149             8.022      -0.10                                    
 中石化                        78.740   -1.02      61662             6.103       0.22                                    
 汇丰控股            <HSBC.K   44.540    0.27    1144790            69.048       0.73                                    
 中电信                        56.440   -0.30      14290             4.375      -0.57                                    
 中国联通                      14.430   -1.97     170979            11.185      -0.31                                    
 兖州煤业                       6.490   -3.57      40087             5.031       0.61                                    
 华能国际                      48.300   -2.46      19593             9.360       0.21                                    
 南方航空                      53.490   -2.99      15233             8.292      -0.09                                    
 东方航空                      40.140   -3.16       5977             6.223       0.20                                    
 中芯国际                       5.000    0.00       9165             0.775      -0.63                                    
 （完）

 (整理　赵红梅)

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