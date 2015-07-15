《交易视点》台债殖利率走势稳定，难以摆脱区间盘整格局--元大宝来证

路透台北7月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在希腊债务协商落幕前将持续影响市场，唯目前较乐观影响程度较小，市场关注焦点回到美国，市场企图从今晚美联储主席叶伦在国会证词中，寻找更多有关升息时点细节，料将维持上周五时较强硬的说法，而今年所公布的经济数据好坏参半，左右了市场对于升息时点的猜测，而将于本周公布的生产者物价指数(PPI)及消费者物价指数(CPI)也是值得观察的重点。