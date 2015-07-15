《交易视点》台债殖利率走势稳定，难以摆脱区间盘整格局--元大宝来证

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透台北7月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在希腊债务协商落幕前将持续影响市场，唯目前较乐观影响程度较小，市场关注焦点回到美国，市场企图从今晚美联储主席叶伦在国会证词中，寻找更多有关升息时点细节，料将维持上周五时较强硬的说法，而今年所公布的经济数据好坏参半，左右了市场对于升息时点的猜测，而将于本周公布的生产者物价指数(PPI)及消费者物价指数(CPI)也是值得观察的重点。
台湾市场方面，因基本面不若美国经济有成长迹象，市场资金依旧宽松，暂时与美债出现脱钩现象，对于利空反应钝化，殖利率走势稳定，难以摆脱区间盘整格局，有利于持券养券，预估十年券104/5期 成交区间为1.47%-1.52%，五年券104/9R期 则成交在0.97%-1.02%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。