《交易视点》台债资金宽松，料维持区间波动--群益金鼎证券

路透台北7月15日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二市场开平盘附近，随后买盘追击下利率突破1.49%，五年券104/9R 维持低迷的人气。两年券得标高于预期，但预期对市场影响不大。本周国际债市仍受希腊影响，但台湾债市在资金宽松的加持下对利空抗弹性强，预期债券市场维持区间波动。五年券104/9R区间预估0.99-1.01%，10年券104/5期的区间1.47-1.51%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)