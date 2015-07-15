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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 08:50 BJT

金属期市：伦铜微涨，关注中国即将公布的一批数据

国际货币基金组织(IMF)一项机密研究显示，希腊需要的债务援助远远超过欧元区伙伴国先前准备考虑的规模。

美国6月零售销售意外回落，因家庭减少购买汽车等商品，这可能引发对经济成长再度放缓的担忧。

伦敦金属交易所(LME)周二公布数据显示，基金经理押注铜价将续跌，因需求增长疲弱。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/李爽 审校 张若琪/许娜)

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