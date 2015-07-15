金属期市：伦铜微涨，关注中国即将公布的一批数据

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理

外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。