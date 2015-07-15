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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 08:50 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月15日-7月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。     
 日期    时间   国家     规模       发行细节
 7/15           德国     50亿欧元   标售10年期联邦债券
 7/15           英国                标售2026年3月到期的通膨保值公债
 7/16           法国                标售中期政府债券(BTAN)/指数关联债券
 7/16           日本                标售三个月期贴现国库券
 7/16           西班牙              标售公债
 7/16           日本                标售五年期公债
 7/20    1350   法国                标售国库券(BTF)
 7/21           西班牙              标售三个月和九个月期国库券
 7/22           日本                标售20年期政府公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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