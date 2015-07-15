《中国报摘》--其他报纸重要消息7月15日

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
**上海证券报**
--华夏新经济灵活配置混合基金和嘉实新机遇混合基金于周一首发并当天宣告成立，首募规模均超过400亿元人民币，其首募速度之快、首募规模之大，都引发了市场上有关中证金公司出手的联想。
--在控股建信人寿后，建设银行 计划再申请两张保险牌照，一为保险资产管理公司，二为财险公司。
--受益互联网金融，东方财富 和同花顺 预增上半年净利将大幅增长，其中东方财富预告其净利增长30.55-30.85倍。
**证券时报**
--南方一家大信托公司昨对内下发通知，停止所有结构化信托业务，包括存续期内的信托业务。目前该公司现存结构性信托业务规模在500亿元左右。
--*ST金路 发布新光集团借壳上市的报告书，确定拟发行股份收购资产的规模为111.7亿元，并定向增发股份募集配套资金40亿元。
**第一财经日报**
--长城资产管理公司首次明确，将第三方资管业务作为新的业务重点，并力争3-5年时间使第三方资管业务规模达到2,000亿元以上。
**东方早报**
--宁波市财政局近日下发通知，自7月起至一年内，在宁波购买住宅和非住宅的，按其所购房屋实际缴纳契税额度的50%给予购房补贴。
**人民日报**
--中国移动集团执行副总裁李慧镝表示，截至6月底，中国移动4G客户已经达到1.9亿户，累计销售4G手机2.1亿部，其中今年以来销售超过1.1亿部。截至5月，中国移动的4G网络规模已达90万个基站，是全球4G基站数的40%。
--国家新闻出版广电总局电影局对外公布1至6月电影市场数据：全国电影票房收入达203.63亿元，其中国产影片票房收入95.36亿元。按电影院线公司划分，万达、中影星美、广东大地、上海联和、中影南方新干线、广州金逸珠江等6条院线，上半年票房均过10亿元。
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。