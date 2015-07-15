《中国报摘》--其他报纸重要消息7月15日

**上海证券报**

--华夏新经济灵活配置混合基金和嘉实新机遇混合基金于周一首发并当天宣告成立，首募规模均超过400亿元人民币，其首募速度之快、首募规模之大，都引发了市场上有关中证金公司出手的联想。

--在控股建信人寿后，建设银行 计划再申请两张保险牌照，一为保险资产管理公司，二为财险公司。

--受益互联网金融，东方财富 和同花顺 预增上半年净利将大幅增长，其中东方财富预告其净利增长30.55-30.85倍。

**证券时报**

--南方一家大信托公司昨对内下发通知，停止所有结构化信托业务，包括存续期内的信托业务。目前该公司现存结构性信托业务规模在500亿元左右。

--*ST金路 发布新光集团借壳上市的报告书，确定拟发行股份收购资产的规模为111.7亿元，并定向增发股份募集配套资金40亿元。

**第一财经日报**

--长城资产管理公司首次明确，将第三方资管业务作为新的业务重点，并力争3-5年时间使第三方资管业务规模达到2,000亿元以上。

**东方早报**

--宁波市财政局近日下发通知，自7月起至一年内，在宁波购买住宅和非住宅的，按其所购房屋实际缴纳契税额度的50%给予购房补贴。

**人民日报**

--中国移动集团执行副总裁李慧镝表示，截至6月底，中国移动4G客户已经达到1.9亿户，累计销售4G手机2.1亿部，其中今年以来销售超过1.1亿部。截至5月，中国移动的4G网络规模已达90万个基站，是全球4G基站数的40%。

--国家新闻出版广电总局电影局对外公布1至6月电影市场数据：全国电影票房收入达203.63亿元，其中国产影片票房收入95.36亿元。按电影院线公司划分，万达、中影星美、广东大地、上海联和、中影南方新干线、广州金逸珠江等6条院线，上半年票房均过10亿元。