全球金市：金价陷于窄幅区间，等待美联储主席国会听证会

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
美国8月期金 上涨0.1%至每盎司1,155美元。
美国商务部公布，6月零售销售下滑0.3%，触及2月以来最低水平，5月数据被下修至增长1.0%。
美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三稍后将在美国众议院进行有关货币政策问题的半年度听证，会上她可能重申上周讲话的观点，即今年稍晚升息将是适宜的。
叶伦听证会之前，全球黄金消费大国中国将公布第二季国内生产总值(GDP)数据。预计中国经济在4-6月料成长6.9%，为六年来最慢。
国际货币基金组织(IMF)一项机密研究显示，希腊需要的债务援助远远超过欧元区伙伴国先前准备考虑的规模。与此同时，希腊财政部表示，齐普拉斯周一与欧元区伙伴达成协议所要求的立法已送交国会，将于周三进行表决。
ICE Benchmark Administration表示，将从2016年1月开始废除一项始于1919年的市场惯例，对以结算为目的的黄金指标价格不再需要支付“卖方升水”。
南非矿业与建筑工人工会谈判负责人表示，将恢复与金矿业主的薪资谈判。(完)
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(编译 张涛/郑茵 审校 孙茉莉)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。