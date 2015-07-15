全球金市：金价陷于窄幅区间，等待美联储主席国会听证会

美国8月期金 上涨0.1%至每盎司1,155美元。

美国商务部公布，6月零售销售下滑0.3%，触及2月以来最低水平，5月数据被下修至增长1.0%。

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三稍后将在美国众议院进行有关货币政策问题的半年度听证，会上她可能重申上周讲话的观点，即今年稍晚升息将是适宜的。

叶伦听证会之前，全球黄金消费大国中国将公布第二季国内生产总值(GDP)数据。预计中国经济在4-6月料成长6.9%，为六年来最慢。

国际货币基金组织(IMF)一项机密研究显示，希腊需要的债务援助远远超过欧元区伙伴国先前准备考虑的规模。与此同时，希腊财政部表示，齐普拉斯周一与欧元区伙伴达成协议所要求的立法已送交国会，将于周三进行表决。

ICE Benchmark Administration表示，将从2016年1月开始废除一项始于1919年的市场惯例，对以结算为目的的黄金指标价格不再需要支付“卖方升水”。

南非矿业与建筑工人工会谈判负责人表示，将恢复与金矿业主的薪资谈判。(完)

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