专栏节选：台湾经济之病在投资--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月16日出版的当期「老谢开讲」专栏) 出口不佳，多数企业主对投资心灰意冷，出口、投资两条腿齐断，房股两市不振，内需消费也不会好，经济将是明年抢到总统大位者的严厉考验！

这个月的七日，正当希腊倒债风暴，及中国股市雪崩式暴跌，这两大冲击排山倒海而来之际，财政部公布六月出口数据，六月出口重摔，出口金额只有二三○．七亿美元，年减一三．九％。这是是连续第五个月的衰退，也是二○一○年十月金融海啸以来最大跌幅。

以上半年累积数据来看，出口金额一四二四．三亿美元，较去同期减少七．一％；其中第二季出口七二一．九亿美元，较去年同期衰退九．八％，也较主计总处预估的七四四．八亿美元，少了二十二．九亿美元。台湾出口数字表现欠佳，势必拖累GDP（国内生产毛额）的表现。

**电子业面临夹击，更坏的还在后头**

主计总处在四月三十日下修第一季经济成长率，由三．五％下修到三．四六％，这个小小下修动作，却透露了大大的警讯，因为这个GDP成长放慢，背后代表了投资的衰退、民间消费的疲弱。这其中，最显着的是首季投资（资本形成）转呈衰退，较去年同期出现一．一二％的负成长，拉低了GDP○．二五％，而股市、房市持续低迷，第一季的消费成长较二月预估值减少○．六四％，而国际需求不足，全球出口普遍下降，再加上台湾一向引以自豪的电子业，如今出口也面临红色供应链夹击，更坏的状况看起来还在后头。

构成GDP成长的三个要项，包括投资（政府投资、民间投资）、消费、净出口，而出口是台湾创造经济成长的主要大柱，如今出口大柱看起来就要折断，眼看着经济情势危急，出口衰退出现警讯，行政院长毛治国紧急在七月十二日召开财经会议，指示国发会在两周内提出扩大版的出口振兴方案，这些方案除了聚焦出口振兴外，还扩及中长期产业结构的调整，服务业高值化及激励投资措施。

毛治国院长除了邀集所有财金、经济部会首长外，还找来六位民间学者，预计两周后提出新方案，但是国际大环境表现不佳，出口的拉升效果恐怕十分可怕。因为从○八年金融海啸以来，各国奋力用宽松货币的手段全力救经济，除了美国经济表现抢眼外，各国经济表现大都乏善可陈。

去年算是风平浪静的一年，美国全年出口一．六二三兆美元，年成长二．八％，德国成长三．八％，中国成长六．一％，英国成长○．三％，台湾也成长一．七％。但今年首季情势急转直下，美国第一季出口衰退四．六％，德国衰退一四．四％，法国衰退一四％，英国衰退九．六％，出口衰退造成欧元、英镑都在四月创了新低。

亚洲国家除了中国首季仍成长四．七％之外，其他情况也不太妙，日本首季衰退六％，南韩衰退二．九％，台湾衰退四．二％，新加坡更是衰退一一．五％。第二季亚洲的颓势仍然持续，上半年日本出口衰退七．四％，新加坡扩大到一三．二％，南韩加大到五％，台湾则是衰退七．一％，只有中国勉强出现○．六％的成长。

从这个现象看，全球经济持续不景气，除了出口不振，因为油价等原物料下跌，进口也出现萎缩，以上半年的数字来看，台湾的出口一四二四．三亿美元，年减七．一％，但进口一一六六．七亿美元，年减一四．九％。由于进口萎缩幅度远大于出口，造成上半年贸易顺差二五七．七亿美元，增加了九十五．六亿美元，这是进口萎缩所造成，也显示台湾内需的虚弱一面。

**红色供应链抢单，台厂第三季压力仍大**

六月出口衰退的数字，为什么会吓得毛治国院长召开紧急财经首长会议？这其中有两个重点，一是六月出口值数据中，台湾对中国及香港的出口大幅衰退一七．一％，中国是台湾最倚重的市场，如今出现大衰退；同时，除了美国以外，台湾在五大出口市场都出现明显的衰退讯号，例如，欧元贬值，侵蚀了台商在欧洲出口竞争力，今年上半年对欧洲出口衰退一一．七％；另外日圆贬值也造成台湾对日本出口的压力，今年五月以来自日本的外销订单衰退二二．八％，很多工具机业者都出来喊救命；甚至我国过去在东协国家一向有竞争力，但上半年我对东协市场衰退幅度也超过一二％。这是台湾在五大出口市场呈现的全面颓势，全球经济不振，台湾已处在十分不利的情势，但真正关键的是台湾产业出口竞争力的衰退。

第二个是出口产品也节节败退，这其中台湾电子业受到红色供应链撞击，连央行彭淮南总裁都不得不承认「压力是成长的开始」。台湾六月电子产品的出口只有七十四．二亿美元，年减一○．八％，这是连四个月的衰退，且是○九年八月以来最大跌幅；这其中资讯通讯产品显着下滑，手机出口连续两个月大减逾五成，手机零组件出口也减少逾四成，这正是红色供应链崛起的杀戮。

从个别公司来看更清楚，像是台湾出口十分倚重的宏达电子，首季营收四一五．二四亿元，第二季剩三三○亿元，衰退二○．五二％，单月营收从三月的二○○．二三亿元掉到八十六．七九亿元，严重影响台湾的出口。电声产品的美律，第二季营收也比去年同期少一○．七％，受到德赛电池的竞争，顺达科第二季营收较去年同期衰退二五．九％，另外靠PC出口的宏碁，第二季营收也较去年同期减少二六．二％。

进入第三季，台湾还要面对苹果供应链遭到中国红色供应链抢单的压力，而苹果换机潮已过，在新机还没有出来之前，台厂压力仍然存在，像台积电今年营收持续走低，一月有八七一．二亿元，六月掉到五九九．五五亿元，这六个月当中，台积电营收已掉三成。台积电除了市值高，撑住台股半边天外，也是台湾产业竞争力重要指标，这个下滑讯号，值得重视。另外，手机晶片的联发科，第二季营收也比去年同期减少一三．一％，单月营收仍在持续往下滑。

台湾电子产业景气面临四大利空，包括汇损干扰，电脑备货保守，智慧型手机需求疲弱，再加上强势美元冲击，报载这四大利空进入下半年改善机会都不大，这当中还有一个新台币的僵固性，台湾一时很难克服。

今年各国汇价疲力趋贬，像欧元一度见到一．○四元，英镑也跌到一．四镑，日圆也出现一二五．八四的新低价，跌最多的澳币出现○．七三七兑一美元新低，纽币也创了○．六六二的新低。亚洲的马币一度跌到三．八三二，印尼盾跌到一三五三二，泰铢跌到三十四．四二，韩元最近急贬到一一三八．八七，但是新台币去年底在三十二．○一结帐，今年稳守在三十一元左右，一度让上市柜公司出现不小的汇损。今年很多出口业者都希望台币加大贬值力道，但都会遭来贬值不是救出口唯一手段的挞伐声浪，使台币贬值提振出口的手段受到压抑。

所有问题都盘根错节交缠在一起，看起来结论是「无解」。最近有两位经济学者跳出来看问题，第一位是李登辉时代的经济国师刘泰英，他在台综院的经济前瞻报告中一开口便说：「台湾经济情况不太妙！」这话说得简洁有力。刘泰英指出，台湾不仅出口减少，机械设备的进口也大幅减少，这不只是油价下跌、汇率因素的问题，台湾必须靠内需接棒带动经济成长动能；但政府投资不够，公营企业不投资，民间投资也严重不足。刘泰英指出，以政府为首的公部门，过去十五年来的投资萎缩，未来必须面对的是中央及地方的经常收入不足以支出，政府储蓄是负数，政府没有钱就缩减公共投资，将形成台湾长期经济发展的陷阱。

最近希腊债务危机，让更多民众深切体认到台湾正逐渐步入希腊式的经济衰退模式，苗栗县政府发不出薪水，这已是小型希腊倒债的翻版。台湾政府的岁入，拿来支应军公教退休金及劳保退休金，真正进入食之者众、生之者寡的恶性循环。如果民间投资再裹足不前，情势更加险恶。

除了政府投资及民间投资外，各国政府都大力招商引资，奋力吸引外国直接投资（foreign direct invest），可惜的是台湾只有ＦＰＩ（foreign portorfolio investment），没有ＦＤＩ，这些年进入台湾直接投资的外商有限，反而这几年我们看到的都是外国直接投资的退出，像二○一一年众多外国寿险机构相继退出台湾，那一年台湾的ＦＤＩ是负一九．五七亿美元，今年凯雷、安博凯相继卖出有线电视系统，ＦＤＩ数字仍不会好看。

马英九总统从二○○八年上任以来，也很努力吸引外国直接投资，但○八年到一四年台湾累积的ＦＤＩ金额只有一八四．一六亿美元，对比扁政府执政的前七年（二○○○至二○○六年）的二一八．八二亿美元还少。台湾没有ＦＤＩ，却靠着外国人来台的ＦＰＩ，这是炒股与炒汇的投机资金，这个部位一直在二○○○亿美元以上，也就是说，台湾ＦＰＩ金额是ＦＤＩ金额的十倍以上。

外资来台只为炒股、炒汇，除了增加央行汇率管理的困难外，台湾产业的股息所得也都被外资囊括而去，外资在税负上享有优势，除了抬高了股价，对台湾实质经济成长贡献有限。

刘泰英先生忧虑台湾投资不足，真正的内涵是台湾只有ＦＰＩ，没有ＦＤＩ！第二个提出示警的是元大宝华经济研究院的董事长梁国源，他忧心台湾进入第十四次景气循环扩张，但速度极为缓慢，他发现台湾成长模式已出现质变，他忧心台湾经济正陷入失焦式的成长，且有危及永续成长之势。他担心民间投资能见度不高，台湾科技业在云端的世代又没有跟上，台湾出口长期集中在电子业，一旦电子业竞争失利，台湾经济成长的阴霾将不退。元大宝华也将今年台湾ＧＤＰ成长从三．六六％下修到三．三二％，其中民间投资从三．八一％下修到二．七三％。投资不足恐怕是眼前台湾最大的痛！

**政府债台高筑，已无力增加投资**

最近在台外资机构都加入调降台湾全年ＧＤＰ成长预测的行列，星展银行二度下调ＧＤＰ成长预测，成长率从三．四％再降到二．七％，星展银行的经济学家马铁英以「非常！非常！非常差！」来表示台湾出口衰退的忧虑。澳盛银行也将ＧＤＰ成长从三．七八％降到二．八一％。今年下半年，若房市、股市表现持续再低迷，台湾将出现内外皆差的惨况，全年ＧＤＰ成长数字不但不能保三，最后的数字可能出乎大家预料之外。因为出口见不到曙光，投资这一项更茫然。

目前政府债台高筑，已没有余力增加投资，而过去一年从一○一大楼到彰银收归国有，再到一连串ＢＯＴ争议，台湾已吓跑了外国人。

至于民间投资，大多数企业主已心灰意冷，今年出口与投资这两条腿齐断，而股市已跌破年线，台股已出现进入空头市场的讯号，这回希腊危机、中国股灾，台股跌幅全球第一。今年下半年若加上房市已进入冷冻柜，房股两市不振，内需消费也不会好，毛揆救经济必须小心台湾「三足齐断」的经济下滑压力，对明年抢到大位的领导人，将是十分严厉的考验！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。