中国证券：沪深证交所两融余额周二净增19.1亿元，沪市连三日回升

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透北京7月15日 - 在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场上周后段止跌反弹，而大半个月来一直处于下降的沪深证交所的融资融券规模在周一出现净减后，周二又出现回升，两融余额稳定在约1.44万亿元人民币，周二当日净增19.1亿元。
沪市融资融券规模近三日处于持续回升势头，周一和周二分别净增20.6亿元和24.6亿元。
自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最后波及到杠杆比例较低的券商两融业务。
据中国证券金融股份有限公司历史数据，6月18日沪深两市两融余额至高点22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，6月12日沪综指率先触及本轮牛市行情的高点5,178.191点。而至上周三，经历半个多月的调整，沪综指的最大累积跌幅达35%，融资融券余额减少了近36%。
以下是沪深证交所两融余额近日变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）：
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
7/14 9,385.9 5,031.4 14,417.3 19.1 3,924.49
7/13 9,361.3 5,036.9 14,398.2 -11.5 3,970.39
7/10 9,340.7 5,069.0 14,409.7 4 3,877.80
7/9 9,295.4 5,110.3 14,405.7 -180.2 3,709.33
7/8 9,424.9 5,161.0 14,585.9 -1,702.9 3,507.19
7/7 10,549.6 5,739.2 16,288.8 -1,445.8 3,727.12
7/6 11,533.2 6,201.4 17,734.6 -1,363.9 3,775.91
7/3 12,469.2 6,629.3 19,098.5 -737.9 3,686.92
7/2 12,963.4 6,873.0 19,836.4 -716.5 3,912.77
7/1 13,318.5 7,034.4 20,352.9 -141.0 4,053.70
注：以上数据来自沪深证交所
过往历史数据：
时间 沪深两融余额（亿元）
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注：以上数据来自中国证券金融股份有限公司（完）
(发稿 吴晓龙；审校 林琦/林高丽)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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