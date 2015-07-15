《新兴市场重要经济事件预告》--7月15日-7月22日

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月15日(三)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕就追加预算出席国会会议(0100)。
阿克拉--加纳央行利率决定(1130)。
7月16日(四)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席就追加预算举行的国会会议(0100)。
7月17日(五)
暂无重要经济事件。
7月20日(一)
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月21日)。
7月21日(二)
布达佩斯--匈牙利央行月度议息会议(1200)。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至7月23日)。
曼谷--日本央行总裁黑田东彦在一活动上发表演讲(1315)。
7月22日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 于春红)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。