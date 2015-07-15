《香港报摘》--其他报纸重要消息7月15日

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
* 明报：
--中国天然气 去年股价曾经惨遭洗仓，大股东兼主席简志坚当时曾坚称多年无买卖股票，但踏入今年他的买卖却非常活跃，至本月初更连环大手出货，两周内套现逾6亿港元。简志坚昨日回应，减持只是为了为自己留取资金备用，必要时增持托价，并承诺复牌后一定会增持。
* 苹果日报：
--中央托市外资不卖账，A股ETF（指数买卖基金）极速走资。南方A50 四日走资58.5亿港元，华夏沪深300 及美国上市的FXI亦走资逾10亿港元，英国挂牌的FXC更大额走资325亿港元；每日130亿元人民币额度的沪股通，已连续七日录超出额度的余额，昨有140.5亿元人民币，意味单日走资逾10亿元人币。
* 东方日报：
--港灯 公布，今年上半年录得股东应占综合溢利按年升24.61%至12.05亿港元，可供分派收入17.6亿港元，按年增长20.47%。
--联交所披露权益资料显示，新加坡政府投资公司（GIC） 以每股平均价3.069港元，增持4,352万股中广核电力 ，涉资约1.33亿港元，最新持好仓由4.66%增至5.05%的披露水平之上。
* 文汇报：
--美国公司Uber来港一年，近日因的士业界示威声名大噪，下载量大增。昨日有报道指，Uber中国有意在本港或内地分拆上市。Uber自6月22日起，开始针对旗下中国公司发起融资，计划在中国集资10亿美元，估值50亿至70亿美元。百度 将参与这轮融资，金额可能为1亿美元。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。