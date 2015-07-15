《香港报摘》--其他报纸重要消息7月15日

* 明报：

--中国天然气 去年股价曾经惨遭洗仓，大股东兼主席简志坚当时曾坚称多年无买卖股票，但踏入今年他的买卖却非常活跃，至本月初更连环大手出货，两周内套现逾6亿港元。简志坚昨日回应，减持只是为了为自己留取资金备用，必要时增持托价，并承诺复牌后一定会增持。

* 苹果日报：

--中央托市外资不卖账，A股ETF（指数买卖基金）极速走资。南方A50 四日走资58.5亿港元，华夏沪深300 及美国上市的FXI亦走资逾10亿港元，英国挂牌的FXC更大额走资325亿港元；每日130亿元人民币额度的沪股通，已连续七日录超出额度的余额，昨有140.5亿元人民币，意味单日走资逾10亿元人币。

* 东方日报：

--港灯 公布，今年上半年录得股东应占综合溢利按年升24.61%至12.05亿港元，可供分派收入17.6亿港元，按年增长20.47%。

--联交所披露权益资料显示，新加坡政府投资公司（GIC） 以每股平均价3.069港元，增持4,352万股中广核电力 ，涉资约1.33亿港元，最新持好仓由4.66%增至5.05%的披露水平之上。

* 文汇报：

--美国公司Uber来港一年，近日因的士业界示威声名大噪，下载量大增。昨日有报道指，Uber中国有意在本港或内地分拆上市。Uber自6月22日起，开始针对旗下中国公司发起融资，计划在中国集资10亿美元，估值50亿至70亿美元。百度 将参与这轮融资，金额可能为1亿美元。（完）