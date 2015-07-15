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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 09:12 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月15日-7月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月15日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述(1400)。

美国堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况与货币政策发表讲话(0015)。

美国哥伦布市--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表讲话，并参加现场访谈(1625)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。

美国梅萨--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(1900)。

美国菲尼克斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在当地一个活动上，就经济状况做简短总结(2200)。

海牙--欧元集团主席迪塞尔布洛姆向荷兰国会委员会报告希腊情势进展(1130)。

布鲁塞尔--卢森堡财长Pierre Gramegna在欧洲议会的经济事务委员会发表演说(1300)。

渥太华--加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告(1100)，央行总裁召开记者会(1515)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发表货币政策会议记录(0730)。

东京--日本央行宣布利率决议(0200)。

7月16日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证(1400)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会(1145)。

林肯--英国央行总裁卡尼在Resolution Foundation发表演说。

7月17日(五)

华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)在美国商会参加“美联储：与副主席费舍尔对话”活动(1400)。

7月20日(一)

暂无重要经济事件。

7月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布7月利率会议之会议记录(0130)。

曼谷--日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说(1315)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说(1700)。

7月22日(三)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说(0305)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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