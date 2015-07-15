《全球重要经济事件一览表》--7月15日-7月22日

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月15日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述(1400)。
美国堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况与货币政策发表讲话(0015)。
美国哥伦布市--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表讲话，并参加现场访谈(1625)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。
美国梅萨--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(1900)。
美国菲尼克斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在当地一个活动上，就经济状况做简短总结(2200)。
海牙--欧元集团主席迪塞尔布洛姆向荷兰国会委员会报告希腊情势进展(1130)。
布鲁塞尔--卢森堡财长Pierre Gramegna在欧洲议会的经济事务委员会发表演说(1300)。
渥太华--加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告(1100)，央行总裁召开记者会(1515)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发表货币政策会议记录(0730)。
东京--日本央行宣布利率决议(0200)。
7月16日(四)
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证(1400)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会(1145)。
林肯--英国央行总裁卡尼在Resolution Foundation发表演说。
7月17日(五)
华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)在美国商会参加“美联储：与副主席费舍尔对话”活动(1400)。
7月20日(一)
暂无重要经济事件。
7月21日(二)
悉尼--澳洲央行公布7月利率会议之会议记录(0130)。
曼谷--日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说(1315)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说(1700)。
7月22日(三)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说(0305)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。