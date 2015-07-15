全球金融：汇市交易者必须帮助监管机构提升公平和公众信任--纽约联储官员

路透纽约7月14日 - 纽约联储市场操作部门主管Simon Potter周二表示，在一系列外汇操纵相关调查和和解过后，参加全球外汇市场交易者必须进一步帮助监管机构提升公平和公众信任。

Simon Potter还表示，多年来高频电子交易的出现引发对汇市公平、流动性和价格合理性的质疑。

Simon Potter在讲话中呼吁促进协作，进一步明确国际标准，并敦促银行和其他交易者在日交易规模4.7万亿美元的外汇市场重拾公众信任。

“需要进一步努力，以在全球层面强化准则规定，并进一步遵守这些准则，”Potter在为一次会议准备的讲话中表示。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)