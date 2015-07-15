主要国家经济指标预测--7月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月16日(四) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差11.33 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差37.36 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差249 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月) 6月终值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.9% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 0.05% 0.05% (存款利率) 负0.20% 负0.20% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月11日当周 28.5 29.7 四周均值(万人) -- 27.950 续请失业金人数(万人) 7月4日当周 229.5 233.4 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 60 59 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 12.0 15.2 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,066 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入64 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月15日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月修正值 -2.4% -- 进口(较上年同期) -13.6% -- 贸易收支(亿美元) 100 -- 0030 澳洲消费者信心(较上月) 7月 -3.2% -- 0130 澳洲新车销售(较上月) 6月 +3.8% -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.4% 0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 增加7 减少8.8 按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 5.6% 5.5% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.2% +3.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.8% +3.0% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 负5.4 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 376.1 -- 再融资指数 1,392.4 -- 1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 +0.1% +0.4% 1230 美国纽约联储制造业指数 7月 正3.86 正3.00 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.4% +0.2% (较上年同期) -0.7% -0.9% 核心最终需求PPI(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.3% +0.2% 产能利用率 78.4% 78.1% 制造业产出(较前月) 持平 +0.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.75% 2235 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 6月 55.2 -- 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.4% +0.6% (较上年同期) +0.3% +0.4% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超1,631 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超8,512 -- (完)