版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--7月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值   
    7月16日(四)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                   5月        --    顺差11.33
               全球贸易收支(亿欧元)                                --    顺差37.36
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)             5月        --      顺差249
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月)     6月终值      持平        +0.2%
                                    (较上年同期)                +0.2%        +0.2%
               扣除食品和能源的核心HICP(较前月)                  持平        +0.1%
                                   (较上年同期)                 +0.8%        +0.9%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                   7月     0.05%        0.05%
                         (存款利率)                           负0.20%      负0.20%  
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月11日当周      28.5         29.7
                         四周均值(万人)                            --       27.950
                   续请失业金人数(万人)          7月4日当周     229.5        233.4
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           7月        60           59
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                 7月      12.0         15.2
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                     5月        --  净流入1,066
         外国购买美国公债(亿美元)                                  --     净买入64 
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                6月        --        +0.1%
                                (较上年同期)                       --        -3.5%    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值       预估值
    7月15日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                       6月修正值   -2.4%　　　　  --     
             进口(较上年同期)                         　　　　 -13.6%          --       
             贸易收支(亿美元)                                     100          --      
    0030 澳洲消费者信心(较上月)                    　　   7月   -3.2%          --      
    0130 澳洲新车销售(较上月) 　                    　　  6月   +3.8%          --      
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      　 6月终值   -0.1%         持平     
                                (较上年同期)                    +0.3%        +0.4%      
    0830 英国请领失业金人数(千人)                   　    6月   增加7      减少8.8   
             按ILO标准计算的失业率            截至5月的三个月    5.6%         5.5%      
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +3.2%        +3.3%     
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.8%        +3.0%      
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                           7月    负5.4          --      
    1100 美国抵押贷款市场指数                           前周    376.1          --      
             再融资指数                                       1,392.4          --      
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                        5月    +0.1%        +0.4%      
    1230 美国纽约联储制造业指数                          7月   正3.86    　 正3.00     
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)         6月    +0.4%        +0.2%      
                                        (较上年同期)            -0.7%        -0.9%     
             核心最终需求PPI(较前月)                            +0.3%        +0.1%             
                            (较上年同期)                        +0.8%        +0.7%     
    1315 美国工业生产(较前月)                            6月    +0.3%        +0.2%    
             产能利用率                                         78.4%        78.1%      
             制造业产出(较前月)                                  持平        +0.1%     
    1400 加拿大央行利率决定                              --     0.50%        0.75%     
    2235 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)                 6月     55.2          --       
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)            第二季    +0.4%        +0.6%     
                                  (较上年同期)                  +0.3%        +0.4%      
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                       前周  买超1,631        -- 
         外国投资日本股票(亿日圆)                             卖超8,512        --  (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐