港报社评：劝生五子女，牵引百般愁--信报7月15日

人一走，茶未凉。曾荫权即使卸任特首良久，但他主政之时留下两个让人记忆深刻的前朝愿景，其一是呼吁港人「最好生三个」，其二是将香港增至「人口过千万」，莫非现届梁振英政府已将其「硬任务」接下来，成为可持续发展的政策目标？

香港家庭计划指导会全新广告在电视启播，旋即惹来不少讪笑和谩骂，原因是家计会竟然摒弃「两个够晒数」、「四个断担挑」的几十年口号，呼吁市民生儿育女「组织篮球队」，即是一二三四生足五个。广告片中所见，已经是篮球队教练的女主角腹大便便，暗示正在准备迎接第六胎，五人篮球队连后备球员也不缺了。

由最好生三个演变为组织篮球队，家计会不可谓不宏图大略，可是看在观众眼里，这样的呼吁难逃「坚离地」之嘲，甚至令人感到家计会的广告简直赠兴，一次过把香港人所有忧愁烦恼牵引出来，首先是房屋问题，其次是经济问题，再者是教育问题，还有就是港男港女能否解决不育困扰的问题。最现实始终是住屋问题，在如今楼价和租金不断创新高的环境里头，一家七口难道要节衣缩食蜗居于劏房吗？比较合乎人道地安顿一父一母五小福的生活空间，再加一至两个外籍佣工，大概是一千平方尺吧，以千万元计的楼价恐怕不是等闲之辈负担得来，所以有理由相信，香港人绝大部分不会响应家计会的呼吁。

至于退而求其次，生四个、生三个、生两个或者生一个又如何？早几年前，奥运冠军风之后李丽珊拍了一辑广告，说养大一名子女要四百万元，现在物价飞涨，看来负担更重。就算排除万难，不计成本也要做妈妈，女性的身体是有期限的，过了三十五岁就是高龄产妇，「不设防」尝试一年多仍未怀孕即算不育，安排人工受孕的话，公立医院的轮候时间是苦苦地等两年以上，年龄再大，风险便更高，到时也许为时已晚。找私家医生帮忙吗？一字记之曰贵。

以上所说种种，都是香港出生率愈来愈低的苦衷，很多时候市民是碍于客观条件而不愿意生育，有些时候是想生也生不来。以下我们尝试探讨一下，家计会以及特区政府为何忽然积极鼓励市民多生养子女。

出生率低造成人口老化，固然是必须解决的问题之一，另一个问题则在于，假如一个号称国际大都会的城市没有一千万人口，有没有足够的劳动力和竞争力？去年，中国国务院发表《关于调整城市规模划分标准的通知》，城区常住人口五百万以上、一千万以下为特大城市，城区常住人口一千万以上为超大城市。特大城市和超大城市的分别，关系到发展机遇的不同，还有就是中央政府的重视程度，在「全国一盘棋」的考虑之下，香港也许有必要赶上超大城市的门槛。有监于此，曾荫权当年的千万人口论并非无的放矢。

再从另一个角度衡量，要是香港人都愿意生儿育女，人口不断攀升，随着社会需求愈来愈大，政府锐意发展的力度才可以愈来愈猛。简单举一个例子，假如香港有一千万人口，发展新界东北觅地建屋还会有那么大的阻力吗？现有七百万人口的房屋需求已经难以满足了，若然增至一千万，大概任何发展计划都不会被标签为「盲抢地」。如果当局的宏愿能「因应未来人口需求」而顺利推行，相信对梁振英争取连任大有裨益。

由曾荫权时代直至如今的家计会，始终鼓励香港人传宗接代生养众多，最好生三个加码至组织篮球队，如意算盘是否打得响，并非一句口号办得来的。既然家计会的广告牵引出香港人的百般愁，生与不生，视乎愁能不能消。参考外国经验，新加坡出动奖金鼓励国民生育尚且功效不彰，缺乏政策配合的香港，未许乐观也。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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