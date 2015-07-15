国际油市：油价小涨，因伊朗原油出口需要一些时间才能增加

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
“要等到2016年伊朗才会有新的原油流出，而且可能要比乐观者所预期的来得少，”美国全球能源政策中心所属的经济权术、制裁及能源市场专案主管Richard Nephew表示。
“我预估，在协议开始执行后的6-12个月内，市场上将新增30-50万桶原油，”他表示。
伊朗在西方国家制裁前，最高峰时每日出口近300万桶原油。实施制裁后，过去两年半的日出口量降至约100万桶。
由于外界预期伊朗原油重返市场时间将延后，巴克莱表示，其将对2016年或之后交割的远期原油价格带来压力。
0054GMT时，美国近月原油期货 报每桶53.23美元，较上日结算价上涨0.19美元。近月布兰特原油期货 上涨0.16美元，报每桶58.67美元。
尽管油价上涨，但分析师表示油市普遍的展望是低油价。
投资银行Natixis表示，鉴于当前的宏观经济环境及不平衡的基本面，我们再次调降油价预测。”
“我们预期布兰特原油2015年第三季和第四季均价分别为每桶60美元和59美元，2016年第一季料为每桶57美元。2015全年和2016全年均价分别为每桶59.2美元和62.3美元。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍 审校 李婷仪/张若琪)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。