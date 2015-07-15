国际油市：油价小涨，因伊朗原油出口需要一些时间才能增加

“要等到2016年伊朗才会有新的原油流出，而且可能要比乐观者所预期的来得少，”美国全球能源政策中心所属的经济权术、制裁及能源市场专案主管Richard Nephew表示。

“我预估，在协议开始执行后的6-12个月内，市场上将新增30-50万桶原油，”他表示。

伊朗在西方国家制裁前，最高峰时每日出口近300万桶原油。实施制裁后，过去两年半的日出口量降至约100万桶。

由于外界预期伊朗原油重返市场时间将延后，巴克莱表示，其将对2016年或之后交割的远期原油价格带来压力。

0054GMT时，美国近月原油期货 报每桶53.23美元，较上日结算价上涨0.19美元。近月布兰特原油期货 上涨0.16美元，报每桶58.67美元。

尽管油价上涨，但分析师表示油市普遍的展望是低油价。

投资银行Natixis表示，鉴于当前的宏观经济环境及不平衡的基本面，我们再次调降油价预测。”

“我们预期布兰特原油2015年第三季和第四季均价分别为每桶60美元和59美元，2016年第一季料为每桶57美元。2015全年和2016全年均价分别为每桶59.2美元和62.3美元。”(完)

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