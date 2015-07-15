港报社评：都是水喉匠惹的祸？ 官员责任不应推卸--明报7月15日

再有两个公共屋邨验出住户食水含铅超过标准，显示食水含铅事故有扩大之势；当局认为初步结论和启晴邨一样，与水喉接驳位烧焊物含铅有关。即使如此，事故暴露相关部门的监管不足和把关不力。因此，房委会成立专责小组，调查工程物料、施工、预制组件和不同阶段监管等，显得十分有必要，并期望能收亡羊补牢之效。另外，个别部门官员应对今次事件欠缺坦诚，不肯与公衆分享资料而造成无谓猜疑；相关官员若不尽快纠正，势必削弱政府处理此事的效果。

问题水喉悉数过关，官员尽职尽责成疑

新增食水含铅屋邨，是葵涌的葵联邨和沙田的水泉澳邨。按官员介绍，这两个屋邨没有类如启晴邨的预制组件试验，而水喉接驳位烧焊物都验出含铅，因此相信食水含铅如启晴邨一样，都与烧焊物有关。葵联邨和水泉澳邨的食水含铅情况，不应因而推论启晴邨食水含铅与预制组件无关，充其量只是多了一个环境证据，证明负责这些屋邨水喉工程的水喉匠，很大可能与今次事件有关而已。即是说，预制组件的水喉是否符合《水务安全条例》和工程合约的要求，仍然未能确定。

屋邨的水喉系统，水喉匠烧焊用什么物料、施工质量是否过关等，只是供水链的一部分，其他环节包括对物料和施工的监督、对工程的验收等，都涉及其他人等。今次食水含铅事件，水喉匠应承担的责任显而易见，不过若说其他人包括承建商和部门官员可以置身事外，毋须承担任何责任，也无法接受。

以负责启晴邨水喉烧焊的林姓水喉匠为例，即使他使用的烧焊物料有问题，监督人员懵然不知，但是完工后理应有房屋署人员验收工程，水务署人员抽验水质是否合乎卫生标准；由结果看来，林姓水喉匠的施工全过程都过关，应该把关的部门人员却未发现有问题，他们的表现，未符合尽职尽责要求。

另外就制度上规管水喉，据知多年来，房屋署仍未把水管质量纳入认证计划，会否因而在源头难以杜绝水管、水龙头等部件以至烧焊物等含铅，值得探究。按已知情况看来，屋邨食水含铅超标折射出来的情况，反映兴建公共屋邨之时，在工程物料、施工、不同阶段监管，以至预制组件质量等，可能都存在漏洞，屋邨内外质量是否达标已经成为悬念。特别是预制组件在境外生产，监管更是鞭长莫及。因此，房委会有必要全面检视相关情况，堵塞漏洞，加强监管，确保公共屋邨的质量达至高水准，各个方面都不会损害居民的健康。

特首梁振英对今次事故十分重视，他提出从天台水缸铺设临时水管到达各楼层，使居民毋须到地下取水，可见他对减轻居民受困扰的用心。特区政府跨部门应对此事，涉及两个政策局、三个部门，除了处理调查、善后等工作，还召开跨部门记者会，强化与传媒和公衆沟通。这类事故涉及千家万户，关乎居民的食水安全和健康，触动面既深且广，居民在知道情况、了解处境之后，才不致出现无所适从的纷乱局面。要达到井然有序效果，政府须尽量披露资料，提供正确情况，则居民才会与政府步调一致，共同应对。只是，个别官员的做法，显然未达此基本要求。

淡化预制组件试验，官员被指混淆视听

启晴邨试验新预制组件，事态并非当局主动披露，而是林姓水喉匠接受传媒访问时爆料；这个新情况，对判断事态肇因是重要参考。只是，房屋署官员对此讳莫如深，在记者会说试验单位「只属少数」，意图淡化此事，其后政府发新闻稿才披露启晴邨6座大厦都有参与试验，其中一半浴室是采用在内地预早安装喉管的预制组件，另有两座大厦试验预制厨房，其中约一半在内地安装喉管。这样的试验规模，肯定不是「只属少数」，房署官员的说法被质疑为混淆视听，或有意图误导之嫌。

际此敏感时刻，房署官员的做法，其实犯了大忌，使公衆质疑事故是否烧焊物含铅那么简单，对责任谁属也有更多想法。昨日的记者会，记者多次提问此事，要求相关官员澄清并道歉，可是房署官员不单未道歉，还说当日是顺应记者讲「小量」而已，其死撑和诿过的取态使人愤慨。最后是运输及房屋局长张炳良抵不过记者一再提问，才说关于预制组件数量，「如果信息上造成混乱，作为局长代表政府讲对唔住」云云，事态才告一段落。张炳良的勇于面对，值得肯定。

政府就屋邨食水含铅量超标，仍有大量工作要做，其中包括稳定居民情绪，减轻他们生活受到的困扰。但是，在第一线执行政策的房署官员，过去数日的表现，显然未达「面向公衆，以民为本」方针的要求。若相关官员能够汲取教训，调整心态，以正确态度应对，或可挽回败绩，否则高层官员应该介入，调整跨部门阵容，以免因为个别官员的表现，影响了纾解这场危机的大计。（完）

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