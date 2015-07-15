港报社评：以民为本，改善公营医疗服务--文汇报7月15日

医管局检讨督导委员会昨日公布首份大型检讨报告，提出多项建议。本港一方面面临人口老化、公营医疗需求压力持续增加的挑战；另一方面，公立医院联网被指山头林立、资源分配不均，导致医疗服务质素参差，引起市民不满。

特区政府下决心检讨公营医疗服务，对公立医院进行适切改革；而检讨报告提出的不少改善建议，体现了以民为本的服务宗旨，但需要当局采取切实有效的具体措施加以落实，才能真正加强公营医疗系统的管理，改善服务和运作。

此份报告是医管局成立近25年来，就管理及组织架构、资源管理、人事等多个范畴进行的首次全面检讨。报告提出10点建议，目的为协助医管局善用资源，作好准备，有效应对人口老化、慢性病患增多及随医疗科技发展及医疗成本不断增加所带来的挑战。

近年来，公立医院联网遭人诟病，山头主义盛行，资源分配不均更成为结构性矛盾。医管局分配各联网资源，并不根据人口比例，大医院的联网获分配较多资源，照顾更多病人的弱势联网却经常资源不足，影响医疗服务质素、打击公立医院医护人员士气。在这种背景下，这次检讨提出的建议自然令社会高度关注。

此次公布的检讨报告认为，现行七个联网安排恰当，并根据现实运作状况微调九龙中、九龙西联网界线，将黄大仙区由九龙西拨入九龙中医院联网；同时报告建议，医管局应采取以人口为基础的资源分配模式，提高联网间资源分配的透明度及一致性。这一方向，有利于对长期困扰公立医院的弊端作出根本性的改革，因为如果各联网的运作架构、资源分配比例维持不变，个别微调就难以达到人口与资源的合理分配，因而不能彻底解决问题，医疗服务质素难以明显提升。

针对轮候时间过长这一市民怨气最大的问题，报告指出医管局要有全面计划缩短专科门诊及急症室轮候时间，当中包括加强公私营协作计划等。当出现人手短缺或服务需求激增时，医管局要加强中央统筹角色，调配人手。

政府已预留11.7亿元作一次性额外拨款，协助医管局推行改善措施，当中包括优化新界西、新界东、九龙东3个联网，招聘退休医生解决人手短缺、加强员工培训。为解人手不足的燃眉之急，加强公私营协作计划仍不失为有效之策，医管局应鼓励更多私家医生参与计划，减轻公立医院压力，缩短轮候时间，让更多市民受惠。

此份花了一年多时间研究提出的检讨报告，建议的只是大方向，具体可操作的计划尚待进一步细化制定。公立医院架构庞大，重新分配资源、重整架构，问题复杂、难度不容低估。但是，公营医疗服务对市民健康影响兹事体大，困难再多，难度再大，当局都要拿出勇气和智慧，除弊兴利，落实以民生为本的施政理念，为民造福。

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