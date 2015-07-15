港报社评：限核稳中东，油价跌惠全球--星岛日报7月15日

扰攘多年的伊朗限核问题终于初步解决，伊朗与中英美法俄加德国谈判达成协议，以大削发展核武能力，来换取联合国解除经济制裁，大减中东爆发核战的可能，而且促成油价下跌，惠及全球经济。 这是美国总统奥巴马继与古巴修复关系后，又一个重大外交成就。美国过去在中东和南美，不惜推翻当地政权来扶植亲美势力，有些国家统治者结果仗有美国撑腰而步向贪污独裁，大失民心，反而助长民间抗美力量得势，另一些国家则在仇美强人倒台后四分五裂，成为激进和恐怖主义滋生的温牀，奥巴马撇除前人的政治包袱，愿意与美国的「宿敌」改善关系，务实谋求双赢，避免制造更多的烂摊子。 新共同敌人 改美伊关系 奥巴马谋取中东外交再平衡，势必受对手共和党国会议员的强烈反对，身为伊朗死敌的以色列更是咬牙切齿，总理内塔尼亚胡批评这是「历史性错误」。协议虽然没有令伊朗成为无核区，但是减低其核反应堆和浓缩铀存量，容许国际原子能组织监察，大削伊朗发展核武的能力，而且在风吹草动时可以重新对伊朗实施制裁，对中东和平的正面作用明显。 以色列也许觉得伊朗是其最大威胁，但是，对美国和西欧各国来说，今天来自中东的最大不稳定力量，不是伊朗，而是在欧美推倒或动摇强人政权后于伊拉克和利亚迅速滋长的伊斯兰国势力，这个极端恐怖组织不但在欧美等地招兵买马进行「圣战」，而且训练了恐怖分子后派回欧美进行恐怖袭击。而对伊斯兰国打击最力的武装力量，不是美国训练扶植的伊拉克军队，而是伊朗在背后支持的什叶派武装部队。伊朗反而成为了有助美国稳定中东的重要力量。 伊朗方面，则和古巴一样面对长年经济制裁打击经济的问题。伊朗向来是重要产油国，经济上相当倚赖出口石油收入，国际制裁令其出口量减半，经济收缩，货币贬值，物价和失业率双高，人才外流。 北韩走偏锋 更难达协议 美伊达成协议，各取所需，伊朗出口石油得以解禁，现时伊朗已知的石油蕴藏量占全球一成，天然气更占一成半，出口大增有助壮大伊朗经济实力，这是以色列最顾忌的，而油价因预期供应量大增，料会下挫，有助中国等众多能源进口国压低生活和工业生产成本。 今次与伊朗谈判的，包括联合国五个常务理事国加上德国，中国由于和欧美及伊朗都关系不俗，发挥了居中调解作用。位于西亚的伊朗，限核谈判结出果实之后，难免令人想到东亚的北韩限核六方谈判。可惜，北韩经济虽然在国际制裁下饱受压力，但是领导人不按照国际游戏规则办事，出尔反尔，要达成协议的难度，恐怕不会因为今次伊朗限核协议而降低。