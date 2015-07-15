港报社评：限核稳中东，油价跌惠全球--星岛日报7月15日

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
扰攘多年的伊朗限核问题终于初步解决，伊朗与中英美法俄加德国谈判达成协议，以大削发展核武能力，来换取联合国解除经济制裁，大减中东爆发核战的可能，而且促成油价下跌，惠及全球经济。 这是美国总统奥巴马继与古巴修复关系后，又一个重大外交成就。美国过去在中东和南美，不惜推翻当地政权来扶植亲美势力，有些国家统治者结果仗有美国撑腰而步向贪污独裁，大失民心，反而助长民间抗美力量得势，另一些国家则在仇美强人倒台后四分五裂，成为激进和恐怖主义滋生的温牀，奥巴马撇除前人的政治包袱，愿意与美国的「宿敌」改善关系，务实谋求双赢，避免制造更多的烂摊子。 新共同敌人 改美伊关系 奥巴马谋取中东外交再平衡，势必受对手共和党国会议员的强烈反对，身为伊朗死敌的以色列更是咬牙切齿，总理内塔尼亚胡批评这是「历史性错误」。协议虽然没有令伊朗成为无核区，但是减低其核反应堆和浓缩铀存量，容许国际原子能组织监察，大削伊朗发展核武的能力，而且在风吹草动时可以重新对伊朗实施制裁，对中东和平的正面作用明显。 以色列也许觉得伊朗是其最大威胁，但是，对美国和西欧各国来说，今天来自中东的最大不稳定力量，不是伊朗，而是在欧美推倒或动摇强人政权后于伊拉克和利亚迅速滋长的伊斯兰国势力，这个极端恐怖组织不但在欧美等地招兵买马进行「圣战」，而且训练了恐怖分子后派回欧美进行恐怖袭击。而对伊斯兰国打击最力的武装力量，不是美国训练扶植的伊拉克军队，而是伊朗在背后支持的什叶派武装部队。伊朗反而成为了有助美国稳定中东的重要力量。 伊朗方面，则和古巴一样面对长年经济制裁打击经济的问题。伊朗向来是重要产油国，经济上相当倚赖出口石油收入，国际制裁令其出口量减半，经济收缩，货币贬值，物价和失业率双高，人才外流。 北韩走偏锋 更难达协议 美伊达成协议，各取所需，伊朗出口石油得以解禁，现时伊朗已知的石油蕴藏量占全球一成，天然气更占一成半，出口大增有助壮大伊朗经济实力，这是以色列最顾忌的，而油价因预期供应量大增，料会下挫，有助中国等众多能源进口国压低生活和工业生产成本。 今次与伊朗谈判的，包括联合国五个常务理事国加上德国，中国由于和欧美及伊朗都关系不俗，发挥了居中调解作用。位于西亚的伊朗，限核谈判结出果实之后，难免令人想到东亚的北韩限核六方谈判。可惜，北韩经济虽然在国际制裁下饱受压力，但是领导人不按照国际游戏规则办事，出尔反尔，要达成协议的难度，恐怕不会因为今次伊朗限核协议而降低。
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外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。