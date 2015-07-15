《汇市简讯》美元指数微升，技术面偏向上档

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
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* 美元指数在亚洲市场开盘曾跌0.2%，稍早因欧元有温和卖压，美元得到些许买兴
* E-迷你指数和10年期美债均持平--除日本外亚洲股指升0.3%，日经指数上扬0.34%
* 中国即将公布的GDP数据是关键
* 动量指标显示正面，5、10和20日移动均线及20日波林格区间均偏向上行
* 美元指数偏向上档，除非收在20日移动均线切入位95.74下方，该点位是上周五以来的低点
* 技术图： link.reuters.com/buq25w
(完)
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外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。