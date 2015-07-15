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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 09:28 BJT

《汇市简讯》美元指数微升，技术面偏向上档

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* 美元指数在亚洲市场开盘曾跌0.2%，稍早因欧元有温和卖压，美元得到些许买兴

* E-迷你指数和10年期美债均持平--除日本外亚洲股指升0.3%，日经指数上扬0.34%

* 中国即将公布的GDP数据是关键

* 动量指标显示正面，5、10和20日移动均线及20日波林格区间均偏向上行

* 美元指数偏向上档，除非收在20日移动均线切入位95.74下方，该点位是上周五以来的低点

* 技术图： link.reuters.com/buq25w

(完)

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