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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 10:09 BJT

台湾汇市：台币盘初整理，观望中国GDP与叶伦证词

路透台北7月15日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投于上日区间内整理。交易员表示，美元受零售销售数据疲弱影响略回档，不过市场审慎应对中国经济数据以及叶伦国会作证变数，台币呈现盘整格局。

汇银人士并指出，希腊虽达成债务协议，但脱离欧元区的可能性尚未完全消失。此外，大陆股市近两个交易日又呈现下跌格局，是否引发企业新一轮的停牌效应，并让外资再度于台股提款，有待观察。

〞等中国GDP、等叶伦说话。〞一位大型银行交易员说。

另一银行交易交易员指出，央行昨日收盘扩大台币贬值幅度后，31.00价位短线难以升破。台股盘中由红翻黑，似乎开始受到陆股下跌的拖累，要审慎应对台币有进一步下挫的压力。

中国稍早公布，第二季GDP同比增长7.0%，路透调查预估中值为增长6.9%。

台币早盘实质交易区间落在31.010-31.022；上日交易区间在31.010-31.054。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元由溢价转为折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.010/31.030，上日收在31.010。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.000-31.100

最新相关报导链接：

--《全球汇市》英国加息前景激励英镑普涨，关注中国数据和叶伦讲话

--路透调查：希腊达成新债务协议并未完全消除脱欧风险

--基金产业：投资者现金比重升至2008年金融危机以来最高--美银美林调查 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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