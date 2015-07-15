台湾汇市：台币盘初整理，观望中国GDP与叶伦证词

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透台北7月15日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投于上日区间内整理。交易员表示，美元受零售销售数据疲弱影响略回档，不过市场审慎应对中国经济数据以及叶伦国会作证变数，台币呈现盘整格局。
汇银人士并指出，希腊虽达成债务协议，但脱离欧元区的可能性尚未完全消失。此外，大陆股市近两个交易日又呈现下跌格局，是否引发企业新一轮的停牌效应，并让外资再度于台股提款，有待观察。
〞等中国GDP、等叶伦说话。〞一位大型银行交易员说。
另一银行交易交易员指出，央行昨日收盘扩大台币贬值幅度后，31.00价位短线难以升破。台股盘中由红翻黑，似乎开始受到陆股下跌的拖累，要审慎应对台币有进一步下挫的压力。
中国稍早公布，第二季GDP同比增长7.0%，路透调查预估中值为增长6.9%。
台币早盘实质交易区间落在31.010-31.022；上日交易区间在31.010-31.054。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元由溢价转为折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.010/31.030，上日收在31.010。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.000-31.100
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--基金产业：投资者现金比重升至2008年金融危机以来最高--美银美林调查 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。