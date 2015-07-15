中国债市动态：现券收益率续上行，因经济数据向好及供给压力不散

路透上海7月15日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率继续有明显上行，国债期货亦走低。交易员称，二季度GDP“保七”、工业增加值等数据超预期，经济进一步企稳令债市承压；第三批地方债置换消息令供给担忧再起，市场情绪总体谨慎。数据冲击过后，现券收益率或将弱势震荡。

对于境外央行等机构投资中国银行间市场改为备案制的消息，有交易员认为，长期而言，银行间债市的进一步对外开放或吸引增量资金入场形成利好，但短期影响暂不太明显。

上海一银行交易员表示，早间10年国债收益率涨幅明显，一度上行4、5个bp；短债方面，尽管回购利率走势平稳，但昨日公开市场逆回购缩量后市场情绪更加谨慎，收益率亦有一定上涨。

不过他认为，利率债长端收益率进一步上涨的空间有限。虽然新出炉数据印证基本面企稳，市场初步认识仍为经济弱复苏，回升仍待时日；对债市而言，经济好转仅产生阶段性影响，核心担忧仍在地方债巨量置换带来的供给冲击。

中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，环比增长1.7%，继续持稳于7%的年初预期增长目标上。好于预期的增幅得益于6月份投资，消费和工业增加值均有所回升，其中工业增加值明显好于预期。

一级市场方面， 中国财政部周三上午招标发行的10年期固息国债中标利率为3.51%，符合市场预期；边际中标利率3.57%，投标倍数1.90倍。

中国人民银行周二发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.06%/4.04%，上日尾盘为4.06%/4.045%；剩余期限近10年的国债150005券最新报价 在3.5650%/3.51%，上日尾盘为3.56%/3.51%。