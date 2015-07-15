芝加哥期市：玉米合约上涨，但有利天气预报限制涨幅

9月小麦期货 跌0.5%至每蒲式耳5.68美元，周二为收低0.83%。

气象专家称，天气预报显示美国玉米带东部天气更加乾燥，西部出现降雨，这均将有利于生长中的玉米和大豆。

美国农业部周一稍晚下调对大豆生长情况的评估，但维持对玉米生长状况的评估不变。

中国6月买入809万吨油籽，为第二高月度进口量，因压榨商利用南美大豆供应低廉的优势增加进口。中国是全球最大大豆购买国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 568.00 -3.00 -0.53% -1.35% 543.96 60

CBOT玉米 440.75 2.00 +0.46% -2.43% 402.35 66

CBOT大豆 1024.00 -1.00 -0.10% -0.44% 970.07 62

CBOT稻米 $11.08 $0.00 -0.05% +1.28% $10.41 73

美国原油 $53.36 $0.32 +0.60% +2.22% $57.64 39

汇率

欧元/美元 $1.100 -$0.001 -0.11% -0.05%

美元/澳元 0.745 0.000 -0.01% +0.55%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 龚芳/张若琪)