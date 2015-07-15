芝加哥期市：玉米合约上涨，但有利天气预报限制涨幅

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
9月小麦期货 跌0.5%至每蒲式耳5.68美元，周二为收低0.83%。
气象专家称，天气预报显示美国玉米带东部天气更加乾燥，西部出现降雨，这均将有利于生长中的玉米和大豆。
美国农业部周一稍晚下调对大豆生长情况的评估，但维持对玉米生长状况的评估不变。
中国6月买入809万吨油籽，为第二高月度进口量，因压榨商利用南美大豆供应低廉的优势增加进口。中国是全球最大大豆购买国。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 568.00 -3.00 -0.53% -1.35% 543.96 60
CBOT玉米 440.75 2.00 +0.46% -2.43% 402.35 66
CBOT大豆 1024.00 -1.00 -0.10% -0.44% 970.07 62
CBOT稻米 $11.08 $0.00 -0.05% +1.28% $10.41 73
美国原油 $53.36 $0.32 +0.60% +2.22% $57.64 39
汇率
欧元/美元 $1.100 -$0.001 -0.11% -0.05%
美元/澳元 0.745 0.000 -0.01% +0.55%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 龚芳/张若琪)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。