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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 09:49 BJT

台湾股市：早盘小幅上涨，中国经济数据公布前市况谨慎

电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 升0.8%。

半导体类指数 微升0.2%。

华亚科 上涨0.4%，上日收高10%至涨停板，因据知情消息人士称，由中国政府支持的清华紫光集团准备斥资230亿美元收购美国记忆体大厂美光 ，美光是华亚科最大的股东之一。 (完)

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