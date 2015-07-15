《汇市简讯》美元兑日圆窄幅波动，交投淡静势头或持续

0125GMT * 美元兑日圆限于窄幅区间，迄今在123.26-50之间交投，稍早有些 买盘，但之后降温 * 东京定盘薪酬结算日相关的资金流动不算很大 * 交投淡静势头可能持续，因为日股也波动不大，日经指数目前涨0. 36% * 美元兑日圆小时图一目均衡云区略微偏向上行，目前顶部在123.31 ，该点位为支撑位。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 李婷仪)