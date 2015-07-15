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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 09:49 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆窄幅波动，交投淡静势头或持续

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    * 美元兑日圆限于窄幅区间，迄今在123.26-50之间交投，稍早有些
买盘，但之后降温
    * 东京定盘薪酬结算日相关的资金流动不算很大
    * 交投淡静势头可能持续，因为日股也波动不大，日经指数目前涨0.
36%
    * 美元兑日圆小时图一目均衡云区略微偏向上行，目前顶部在123.31
，该点位为支撑位。(完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 李婷仪)

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