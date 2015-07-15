香港个股：中国天然气暂停牌，称将回应沽空机构Glaucus的指控

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透香港7月15日 - 中国天然气 周二晚间公告称，公司停牌并准备载有内幕消息的澄清公告以回应沽空机构Glaucus发布对该公司研究报告中的指控。
沽空机构Glaucus周二午间发布报告称，市值逾160亿港元的中国天然气，天然气业务收入极少，股价相当于帐面值33.9倍，称被高估情况较汉能 更为严重，予目标价8港分，潜在跌幅逾9成。
在Glaucus发出报告不久后，中国天然气便停牌，停牌前股价跌1.4%，其后公司主席简志坚向传媒斥该报告事实不齐全。
刊登在港交所的公告称，中国天然气将继续暂停买卖，直至另行通知。停牌前，股价为1.46港元。（完）
(记者 赵红梅；审校 林高丽)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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