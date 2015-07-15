中国货币市场：资金预期稳定回购利率窄幅整理，缴税影响暂不明显

路透上海7月15日 - 中国银行间资金市场周三早盘隔夜回购加权利率微涨，而七天品种出现下行。总体来看，机构对短期内流动性预期稳定乐观，供求较为平衡。至于将要到来的半年缴税因素，目前影响还未显现。

上海一银行交易员表示，资金面“今天还可以，大行供给都比较充裕，不用太担心(缴税之类的影响)。”

按惯例，企业一般于本月中旬结束半年末纳税申报，然后银行在规定期限内将资金上缴国库。据路透统计，此前两年7月财政存款增长规模在6,000-7,000亿元人民币之间，即有相应流动性被抽离。

北京一银行交易员补充说，即使缴税可能对资金面造成一定扰动，但在央行公开市场等操作调节下，流动性不会出现大的问题。

本周二央行公开市场七天期逆回购为200亿元人民币，较上周同期减少逾半，中标利率则持平于2.50%。

长期资金方面，一年期Shibor 4月起直线跳水，在累计下跌近140个基点(bp)后，进入6月开始平台整理，最新报在3.3911%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2370 1.2237 +1.33

七天 2.4181 2.4938 -7.57

14天 2.9597 2.9275 +3.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9000 0.3950 +50.50

七天 1.6800 1.3000 +38.00

14天 1.9250 1.6250 +30.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4000 1.4100 -1.00

七天 2.5000 2.5500 -5.00

14天 3.0000 2.9700 +3.00

Shibor

其中:隔夜 1.2450 1.2380 +0.70

七天 2.5500 2.5560 -0.60

三个月 3.1598 3.1642 -0.44