中国货币市场：资金预期稳定回购利率窄幅整理，缴税影响暂不明显

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透上海7月15日 - 中国银行间资金市场周三早盘隔夜回购加权利率微涨，而七天品种出现下行。总体来看，机构对短期内流动性预期稳定乐观，供求较为平衡。至于将要到来的半年缴税因素，目前影响还未显现。
上海一银行交易员表示，资金面“今天还可以，大行供给都比较充裕，不用太担心(缴税之类的影响)。”
按惯例，企业一般于本月中旬结束半年末纳税申报，然后银行在规定期限内将资金上缴国库。据路透统计，此前两年7月财政存款增长规模在6,000-7,000亿元人民币之间，即有相应流动性被抽离。
北京一银行交易员补充说，即使缴税可能对资金面造成一定扰动，但在央行公开市场等操作调节下，流动性不会出现大的问题。
本周二央行公开市场七天期逆回购为200亿元人民币，较上周同期减少逾半，中标利率则持平于2.50%。
长期资金方面，一年期Shibor 4月起直线跳水，在累计下跌近140个基点(bp)后，进入6月开始平台整理，最新报在3.3911%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.2370 1.2237 +1.33
七天 2.4181 2.4938 -7.57
14天 2.9597 2.9275 +3.22
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 0.9000 0.3950 +50.50
七天 1.6800 1.3000 +38.00
14天 1.9250 1.6250 +30.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.4000 1.4100 -1.00
七天 2.5000 2.5500 -5.00
14天 3.0000 2.9700 +3.00
Shibor
其中:隔夜 1.2450 1.2380 +0.70
七天 2.5500 2.5560 -0.60
三个月 3.1598 3.1642 -0.44
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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