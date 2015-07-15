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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 09:55 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆走势沉闷，测试小时线一目均衡云区下方

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    * 欧元兑日圆重回愈发上行的小时线一目均衡云区下方，目前云区在
136.07-34
    * 上行的100小时移动均线切入位135.61附近也存在一些支撑
    * 小时线转换线和基准线切入位135.71和135.93可能存在阻力
    * 逐渐下行的200小时基准线切入位135.34下方存在支撑
    * 欧元兑日圆仍陷于日线一目均衡云区133.57-137.59之间，转换线
切入位在135.55。 (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 李婷仪)

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