《汇市简讯》欧元兑日圆走势沉闷，测试小时线一目均衡云区下方

0141GMT * 欧元兑日圆重回愈发上行的小时线一目均衡云区下方，目前云区在 136.07-34 * 上行的100小时移动均线切入位135.61附近也存在一些支撑 * 小时线转换线和基准线切入位135.71和135.93可能存在阻力 * 逐渐下行的200小时基准线切入位135.34下方存在支撑 * 欧元兑日圆仍陷于日线一目均衡云区133.57-137.59之间，转换线 切入位在135.55。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 李婷仪)