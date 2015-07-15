全球贸易：伊朗核协议商机，美国企业恐怕看得到抢不到

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透华盛顿7月14日 - 在周二早晨伊朗核协议公布后数小时，华盛顿地区的律师也忙着接听美国企业客户的电话，这些企业急切想要了解这份厚达159页的协议，对他们未来业务展望的意义何在。
短期来说，多数企业得到的答案是：机会不多。
“美国的个人与银行一般还是会被禁止与伊朗企业进行往来，包括对伊朗投资以及与伊朗进行没有阻碍的国际贸易，”美国政府一名高级官员周二在记者会上表示。
在维也纳敲定的这项核协议，确实为美国企业开启扩张伊朗业务的部分途径。如今美国企业只要取得美国政府的许可执照，将可以在伊朗进行商务客机的销售或租赁业务，成为波音 这类企业的商机。
美国企业高管与贸易团体担心禁运，可能迫使美国企业只能眼睁睁看着欧洲与中国对手进入伊朗市场，除非国会采取行动放宽部分规范。
在觊觎伊朗大量能源资源的国际竞争中，美国企业的起步已经慢热。根据伊朗官员预估，该国光是石油业所需的投资金额就高达2,300亿美元，需要更新老旧的能源基础设施，扩大石油与天然气产能。
不过美国大型企业表示，为了不跟政府作对，他们尚未开始与伊朗讨论。相形之下，部分手脚较快的欧洲油企已于协议公布前后表达了兴趣。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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