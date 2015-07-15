路透基点：中国万科牵头财团拟筹资收购瑞安房地产上海一商业地产

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国房地产巨头--万科牵头一个财团寻求以约35.7亿元人民币(5.747美元)收购上海一个高档社区的一块商业地产，并在市场筹办等值5.09亿美元的贷款。

消息人士称，万科与投资公司太盟投资集团及铁狮门合作，期望从香港地产商瑞安房地产手中收购上述商业地产。这块地产名为企业天地三期(Corporate Avenue 3)，位于上海黄浦区新天地附近，包含商业和娱乐设施。

消息人士指出，该财团寻求支付约59.2亿元人民币，包括承担此块商业地产的17.94亿元人民币债务。

据消息人士透露，渣打银行将担任这笔等值5.09亿美元双币贷款的牵头行兼簿记行。是次贷款将用于为上述收购案提供资金。

收购的这块地产将成为这笔三年期贷款中13亿元人民币境内贷款部分的抵押品。境内贷款和3亿美元境外贷款之间有关联债权人协议。

境内贷款将分为10.1亿元人民币和2.9亿元人民币两部分，利率为中国人民银行指标利率的105%。境外贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码290个基点。

银行受邀以下列三个层次参与贷款：

承贷5亿元人民币或以上境内贷款的银行、及承贷6,000万美元或以上境外贷款的银行都将获得牵头行头衔，并将分别获得65和100个基点的前端费；

承贷2-4.99亿元人民币境内贷款的银行、及承贷3,500-5,900万美元境外贷款的银行都将获得主办行头衔，并将分别获得40和70个基点的前端费；

承贷2亿元以下人民币境内贷款的银行、及承贷3,500万美元以下境外贷款的银行都将获得安排行头衔，并将分别获得25和45个基点的前端费。

承贷截止日期为7月底。