路透基点：中国万科牵头财团拟筹资收购瑞安房地产上海一商业地产

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国房地产巨头--万科牵头一个财团寻求以约35.7亿元人民币(5.747美元)收购上海一个高档社区的一块商业地产，并在市场筹办等值5.09亿美元的贷款。
消息人士称，万科与投资公司太盟投资集团及铁狮门合作，期望从香港地产商瑞安房地产手中收购上述商业地产。这块地产名为企业天地三期(Corporate Avenue 3)，位于上海黄浦区新天地附近，包含商业和娱乐设施。
消息人士指出，该财团寻求支付约59.2亿元人民币，包括承担此块商业地产的17.94亿元人民币债务。
据消息人士透露，渣打银行将担任这笔等值5.09亿美元双币贷款的牵头行兼簿记行。是次贷款将用于为上述收购案提供资金。
收购的这块地产将成为这笔三年期贷款中13亿元人民币境内贷款部分的抵押品。境内贷款和3亿美元境外贷款之间有关联债权人协议。
境内贷款将分为10.1亿元人民币和2.9亿元人民币两部分，利率为中国人民银行指标利率的105%。境外贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码290个基点。
银行受邀以下列三个层次参与贷款：
承贷5亿元人民币或以上境内贷款的银行、及承贷6,000万美元或以上境外贷款的银行都将获得牵头行头衔，并将分别获得65和100个基点的前端费；
承贷2-4.99亿元人民币境内贷款的银行、及承贷3,500-5,900万美元境外贷款的银行都将获得主办行头衔，并将分别获得40和70个基点的前端费；
承贷2亿元以下人民币境内贷款的银行、及承贷3,500万美元以下境外贷款的银行都将获得安排行头衔，并将分别获得25和45个基点的前端费。
承贷截止日期为7月底。
瑞安房地产发言人拒绝置评。目前尚无法联系到万科媒体代表置评。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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