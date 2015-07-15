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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 10:28 BJT

日本个股：东芝社长和多位董事会成员料为财务丑闻引咎下台--消息

路透东京7月15日 - 消息人士称，日本东芝 社长田中久雄和副会长佐佐木则夫等公司董事会成员将于9月下台，为东芝的会计违规行为负责。

路透本月稍早引述知情人士报导称，一项独立调查正研究这些高层在会计违规处理中扮演何种角色。此举可能迫使东芝对管理层进行大换血。

日本经济新闻稍早报导，东芝料于调查委员会下周公布调查报告时，宣布田中久雄将卸职的消息。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)

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