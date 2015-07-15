新闻稿：中国上半年及二季度GDP均同比增长7.0%--国家统计局

今年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，科学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新，国民经济运行处在合理区间，主要指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。 初步核算，上半年国内生产总值296868亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%。分产业看，第一产业增加值20255亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值129648亿元，增长6.1%；第三产业增加值146965亿元，增长8.4%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。 一、农业生产形势较好 全国夏粮总产量14107万吨，比上年增加447万吨，增长3.3%。夏收油菜籽产量1388万吨，比上年增加16万吨，增长1.2%。上半年，猪牛羊禽肉产量3906万吨，同比下降2.4%，其中猪肉产量2574万吨，下降4.9%。 二、工业生产基本平稳 上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.3%，增速比一季度回落0.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长1.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长7.5%，外商及港澳台商投资企业增长3.8%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.2%，制造业增长7.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。分产品看，565种产品中有305种产品产量同比增长。上半年规模以上工业企业产销率达到97.3%。规模以上工业企业实现出口交货值55707亿元，同比下降0.4%。6月份，规模以上工业增加值同比增长6.8%，增速连续3个月回升，环比增长0.64%。 1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润22548亿元，同比下降0.8%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.95元，主营业务收入利润率为5.38%。 三、固定资产投资增速有所回落 上半年，固定资产投资（不含农户）237132亿元，同比名义增长11.4%（扣除价格因素实际增长12.5%），增速比一季度回落2.1个百分点。其中，国有控股投资73745亿元，增长12.3%；民间投资154438亿元，增长11.4%，占全部投资的比重为65.1%。分产业看，第一产业投资6159亿元，同比增长27.8%；第二产业投资97446亿元，增长9.3%；第三产业投资133527亿元，增长12.4%。从到位资金情况看，上半年到位资金261507亿元，同比增长6.3%。其中，国家预算资金增长18.6%，国内贷款下降4.8%，自筹资金增长8.6%，利用外资下降30.9%。上半年新开工项目计划总投资191936亿元，同比增长1.6%。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长0.88%。 上半年，全国房地产开发投资43955亿元，同比名义增长4.6%（扣除价格因素实际增长5.7%），增速比一季度回落3.9个百分点，其中住宅投资增长2.8%。房屋新开工面积67479万平方米，同比下降15.8%，其中住宅新开工面积下降17.3%。全国商品房销售面积50264万平方米，同比增长3.9%，一季度为同比下降9.2%，其中住宅销售面积增长4.5%。全国商品房销售额34259亿元，同比增长10.0%，其中住宅销售额增长12.9%。房地产开发企业土地购置面积9800万平方米，同比下降33.8%。6月末，全国商品房待售面积65738万平方米，同比增长20.8%。上半年，房地产开发企业到位资金58948亿元，同比增长0.1%。 四、商品消费稳健增长 上半年，社会消费品零售总额141577亿元，同比名义增长10.4%（扣除价格因素实际增长10.5%），增速比一季度回落0.2个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额66256亿元，增长7.4%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额121850亿元，同比增长10.2%，乡村消费品零售额19727亿元，增长11.6%。按消费形态分，餐饮收入14996亿元，同比增长11.5%，商品零售126581亿元，增长10.3%，其中限额以上单位商品零售62306亿元，增长7.4%。6月份，社会消费品零售总额同比名义增长10.6%（扣除价格因素实际增长10.6%），增速比5月份加快0.5个百分点，环比增长0.96%。 上半年，全国网上零售额16459亿元，同比增长39.1%。其中，实物商品网上零售额13759亿元，增长38.6%，占社会消费品零售总额的比重为9.7%；非实物商品网上零售额2700亿元，增长41.9%。 五、对外贸易顺差继续增加 上半年，进出口总额115316亿元人民币，同比下降6.9%。其中，出口65722亿元人民币，增长0.9%；进口49594亿元人民币，下降15.5%。进出口相抵，顺差16128亿元人民币。6月份，进出口总额20655亿元人民币，同比下降1.9%。其中，出口11749亿元人民币，增长2.1%；进口8907亿元人民币，下降6.7%。 六、居民消费价格基本稳定 上半年，居民消费价格同比上涨1.3%，涨幅比一季度扩大0.1个百分点。其中，城市上涨1.3%，农村上涨1.1%。分类别看，食品价格同比上涨2.0%，烟酒及用品上涨0.5%，衣着上涨2.9%，家庭设备用品及维修服务上涨1.1%，医疗保健和个人用品上涨1.8%，交通和通信下降1.6%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.5%，居住上涨0.7%。在食品价格中，粮食价格上涨2.6%，油脂价格下降4.4%，猪肉价格上涨2.4%，鲜菜价格上涨4.6%。6月份，居民消费价格同比上涨1.4%，环比持平。上半年，工业生产者出厂价格同比下降4.6%，6月份同比下降4.8%，环比下降0.4%。上半年，工业生产者购进价格同比下降5.5%，6月份同比下降5.6%，环比下降0.2%。 七、居民收入稳定增长 根据城乡一体化住户调查，上半年全国居民人均可支配收入10931元，同比名义增长9.0%，扣除价格因素实际增长7.6%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入15699元，同比名义增长8.1%，扣除价格因素实际增长6.7%；农村居民人均可支配收入5554元，同比名义增长9.5%，扣除价格因素实际增长8.3%。全国居民人均可支配收入中位数9700元，同比名义增长10.5%。二季度末，农村外出务工劳动力总量17436万人，同比增加18万人，增长0.1%。上半年，外出务工劳动力月均收入3002元，同比增长9.8%。 八、结构继续优化 产业结构继续优化。上半年，第三产业增加值占国内生产总值的比重为49.5%，比上年同期提高2.1个百分点，高于第二产业5.8个百分点。内需结构进一步改善。上半年，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为60.0%，比上年同期提高5.7个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。上半年，农村居民人均可支配收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入1.6个百分点，城乡居民人均收入倍差2.83，比上年同期缩小0.04个百分点。节能降耗继续取得新进展。上半年，单位国内生产总值能耗同比下降5.9%。 九、货币信贷平稳增长 6月末，广义货币（M2）余额133.34万亿元，同比增长11.8%，狭义货币（M1）余额35.61万亿元，增长4.3%，流通中货币（M0）余额5.86万亿元，增长2.9%。6月末，人民币贷款余额88.79万亿元，人民币存款余额131.83万亿元。上半年，新增人民币贷款6.56万亿元，同比多增5371亿元，新增人民币存款11.09万亿元，同比少增3756亿元。上半年，社会融资规模增量为8.81万亿元。 总之，在党中央、国务院一系列政策措施作用下，二季度主要指标增速企稳向好，国民经济出现积极变化，经济发展活力动力增强。但也要看到，国内外经济环境依然错综复杂，全球经济复苏曲折缓慢，我国经济回稳基础还需进一步巩固。下一阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚定信心，真抓实干，正确处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的关系，促进我国经济发展速稳质优，保持中高速，迈向中高端。