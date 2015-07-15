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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 10:20 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上扬，之前中国公布GDP数据略超预期

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* 中国公布第二季GDP增长7.0%后，澳元兑美元从0.7460升至0.7480

* 中国零售销售和工业增长均略超预期

* 澳元兑美元在0.7500前方布有卖单，该点位上方挂有停止单

(完)

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