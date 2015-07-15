台湾债市：10年公债殖利率盘初横向整理，续处既有区间窄幅波动

路透台北7月15日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周三盘初在平盘附近整理。交易员表示，尽管台湾经济基本面表现不如预期较利于台债走势，但104/5殖利率已来到相对低档，逢低逼近1.48%仍见部分卖压，令该券殖利率暂难跳脱既有区间盘整格局。

他们并指出，希腊债务僵局歹戏拖棚，仍待欧元区各个会员国议会通过，国际消息面并未释出明确交投方向，带动104/5盘初交投较趋淡静，开盘一小时成交量缩至57.5亿台币，上日同时间则为127.5亿台币，后续观望美联储主席叶伦在国会的证词陈述。

〞这个点位要作多作空都有点犹豫。〞一位大型证券台债交易员说。

当地时间10:15，中国沪综指 走跌1.14%，台湾加权指数 涨0.16%，香港恒生指数 也涨0.1%。

美国公债收益率周二下滑，此前公布的数据显示美国6月零售销售意外下滑，巩固对经济数据平平可能令美联储等待更长时间才升息的臆测。指标10年期美国公债 收益率报2.41%，数据发布前报约2.43%。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.48-1.50%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.00%。

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