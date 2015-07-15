台湾债市：10年公债殖利率盘初横向整理，续处既有区间窄幅波动

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透台北7月15日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周三盘初在平盘附近整理。交易员表示，尽管台湾经济基本面表现不如预期较利于台债走势，但104/5殖利率已来到相对低档，逢低逼近1.48%仍见部分卖压，令该券殖利率暂难跳脱既有区间盘整格局。
他们并指出，希腊债务僵局歹戏拖棚，仍待欧元区各个会员国议会通过，国际消息面并未释出明确交投方向，带动104/5盘初交投较趋淡静，开盘一小时成交量缩至57.5亿台币，上日同时间则为127.5亿台币，后续观望美联储主席叶伦在国会的证词陈述。
〞这个点位要作多作空都有点犹豫。〞一位大型证券台债交易员说。
当地时间10:15，中国沪综指 走跌1.14%，台湾加权指数 涨0.16%，香港恒生指数 也涨0.1%。
美国公债收益率周二下滑，此前公布的数据显示美国6月零售销售意外下滑，巩固对经济数据平平可能令美联储等待更长时间才升息的臆测。指标10年期美国公债 收益率报2.41%，数据发布前报约2.43%。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.48-1.50%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.00%。
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--美国债市：看空长期公债投资者与看多者之差为一个月来最大--摩根大通 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
================== 今日重要政经消息================= 1月23日（周一） 公布12月份消费物价指数。 09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。 10:00 至卓国际 股东特别大会。 10:00 新华滙金融 股东特别大会。 *10:30 美盛环球视讯媒体会议。 *11:00 安永香港财政预算案前瞻。 11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。 14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。 15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月24日（周二） 合和实业 公布中期业绩。 合和公路基建 公布中期业绩。 1月25日（周三） 维达国际 公布全年业绩。