《路透晚报》--7月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济企稳回暖但根基不牢，下半年仍需财政货币双驱动

中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。下半年随着稳增长政策加码效应显现，宏观经济表现可能好于上半年。但具体来看，二季度工业和投资与一季度相比还是偏弱，主要是服务业加速发展为GDP企稳贡献主要力量，经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。

--中国经济：资金加速到位助力6月固定资产投资底部企稳，未来有望继续改善

中国经济“稳增长”的重要抓手--投资最近显现底部企稳迹象，尽管上半年投资增速仍处于数年低点，但在中央扶持地方财政一系列政策支持下，到位资金增速提高，新开工项目亦加快增长。

--中国央行：货币政策更注重松紧适度，灵活运用多种工具保持适度流动性

中国央行周二强调，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度；并灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国财政：6月财政收入和支出均同比增13.9%，下半年增收压力大--财政部

中国6月全国财政收入和支出同比增速均大幅回升，房地产相关税收增幅明显扩大，令地方财政收入获改善，不过财政部指出，下半年财政增收的压力仍较大。

--中国经济：加快通州成为北京行政副中心规划建设，2017年取得明显成效

在北京聚焦通州建设行政副中心的消息终于尘埃落定后，北京市委书记郭金龙在市委十一届七次全会上说，要聚焦通州，深化方案论证，加快市行政副中心的规划建设，2017年取得明显成效。

--中国粮食：今年全国夏粮总产量1.41亿吨，同比增3.3%--国家统计局

中国国家统计局周三表示，今年全国夏粮总产量14,106.6万吨，比2014年增产447万吨，增长3.3%，其中谷物产量同比增3.3%。

【金融】

--中国央行：境外央行等机构备案后可进入银行间市场，自主决定投资规模

中国人民银行周二发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

--中国金融：中行等三银行确定今年自贸区同业存单规模，首期3-10亿--消息

三位消息人士周三透露，中国银行、浦发银行及华瑞银行三家银行已确定今年试点发行自贸区同业存单规模，其中首期介于3-10亿元人民币，正在等待央行最后批复。

--中国金融：中银香港转让南洋商业银行100%股权，挂牌价680亿港元

中银香港周三起在北京金融资产交易所挂牌转让所持南洋商业银行的100%股权，挂牌价格680亿港元；受让方需一次性付款，且最终控股股东应为中国境内注册企业。

--中国基金：华夏和嘉实两基金发行当天募资超400亿元，媒体料中证金出手

中国两大基金管理公司--华夏基金管理公司和嘉实基金公司周一不约而同发行两只新基金，发行当天单只基金募资额均超过400亿元人民币，并于当天结束发行。如此快的发行速度及首募规模之大，令不少媒体预计中国证券金融股份公司已出手认购这两只基金。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商今日可继续申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国央行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍为七天期。

--中国债市动态：现券收益率续上行，因经济数据向好及供给压力不散

中国银行间债市周三早盘现券收益率继续有明显上行，国债期货亦走低。交易员称，二季度GDP“保七”、工业增加值等数据超预期，经济进一步企稳令债市承压；第三批地方债置换消息令供给担忧再起，市场情绪总体谨慎。数据冲击过后，现券收益率或将弱势震荡。

--中国货币市场：资金预期稳定回购利率窄幅整理，缴税影响暂不明显

中国银行间资金市场周三早盘隔夜回购加权利率微涨，而七天品种出现下行。总体来看，机构对短期内流动性预期稳定乐观，供求较为平衡。至于将要到来的半年缴税因素，目前影响还未显现。

--新债招标：中国10年国债中标利率3.51%，基本符合预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标发行的10年期固息国债中标利率为3.51%，接近此前3.52%的预测均值。

--新债招标：中国农发行一年债中标利率2.81%，三年3.59%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标发行的三期固息债，一年期中标利率为2.81%，两年期和三年期品种分别为3.53%和3.59%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘持平机构倒量成交放大，二季度数据影响有限

人民币兑美元即期周三早盘基本持平，中间价小幅反弹，交易员表示，中国二季度经济数据对汇市影响极为有限，人民币维持在极窄区间内横盘，成交则较昨日明显放大，应是部分机构借机倒量。

【证券/行业】

--《焦点》中国暂停IPO活动，为另类融资业者创造了机会

中国暂停新股发行，为私募股权投资公司、对冲基金和主权财富基金创造了机会，可以趁机满足非上市企业的融资需求，从而为并购活动铺平道路。

--中国股市：沪综指收挫逾3%两市再现千股跌停，经济企稳难阻套牢盘出逃

中国股市沪综指周三收挫逾3%，沪深两市再现逾千股跌停。尽管今日公布数据显示中国经济企稳，但因4,000点附近为此前密集成交区域，在昨日终结连三日反弹后，今日套牢盘出逃更为汹涌；虽然“两桶油”和银行等权重股再度强力护盘，仍难挽颓势。

--中国证券：证券公司上半年实现净利润1,532亿，同比增长近四倍

中国证券业协会近期公布了2015年上半年的经营数据，125家公司上半年实现营业收入3,305.08亿元人民币，去年同期是930.3亿，同比增速超过250%，实现净利润1,531.96亿,去年同期是323.49亿，同比增速达到374%。

--中国证券：中证登严审账户实名制，违规者将限制存量账户及禁止新开户

中国股市去杠杆逐步深入，中国证券登记结算有限责任公司周二发布通知，落实证券账户实名制要求，并称将组织证券账户业务的专项检查，违规者将采取禁止新开户、限制存量帐户使用等措施。

--中国证券：沪深证交所两融余额周二净增19.1亿元，沪市连三日回升