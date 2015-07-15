日本股市：早盘上涨，受中国股市和数据及希腊情势提振

投资者还希望希腊议会能在今日稍晚通过债权人所要求的改革。 日本央行政策会议将于今日稍晚结束，由于广泛预期该行此次将按兵 不动，所以市场对此关注有限。 “随着中国股市反弹及希腊问题迎来一定意义的解决方案，目前市场 情绪确实已有所放松。如果这两大风险因素退去，市场焦点将转向业绩方 面，预计业绩方面会有比较好的表现，”瑞士信贷股票销售主管Stefan W orrall称。 “但问题仍在于这些不稳定因素是否确实已消失，”他补充称。 尽管仍有一些人担心，中国一些富人在股市大跌后可能会捂紧钱包， 但周三公布的数据显示，这一全球第二大经济体近几个月的经济表现要比 预期好得多。 中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增幅持稳 在7%，略高于路透预估中值6.9%。此外，1-6月固定资产投资及6月规模以 上工业增加值均好于经济学家预期。 此外，据日本一家券商的交易员称，美国6月零售销售意外回落，导 致对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期推后。这对日本股市带 来支撑。 投资者纷纷买入一些公布强劲业绩的公司股票，如影院运营商东宝 < 9602.T>涨3.2%，餐馆连锁企业Saizeriya 跳涨5.8%。 百货商店运营商高岛屋 涨5.6%，受券商上调其评级的消息提 振。 许多旅游相关类股今年以来实现上扬，因预期外国游客飙升将带来销 售额的增长。(完)